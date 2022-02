Když byl Spielberg ještě kluk. Do krajiny dětství vzal i kolegu Lynche

Původní vývoj příběhu sahá až do roku 1999, kdy Spielberg začal uvažovat o snímku z historie vlastní rodiny. Nesl tehdy pracovní titul Budu doma a scénář psala režisérova sestra Anne Spielbergová, jež se v nynějším snímku promítla do postavy malé Anne Fabelmanové v podání Julie Buttersové.

Konečný text je společným dílem Spielberga, který se ke scenáristice vrátil poprvé od snímku A.I. Umělá inteligence z roku 2001, a Tonyho Kushnera, jenž pro režiséra napsal už scénáře děl Mnichov, Lincoln a nejnověji West Side Story. Hudbu tradičně dodal čerstvý devadesátník John Williams.

Filmařovu maminku, profesí pianistku a restaurátorku, hraje Michelle Williamsová, otce, který pracoval jako elektroinženýr, ztvárnil Paul Dano a strýce Seth Rogen.

Zvědavost vyvolala nedávno uvolněná informace, že jednu z rolí nabídl Spielberg svému profesnímu kolegovi Davidu Lynchovi. Odhaduje se, že tvůrce Městečka Twin Peaks bude ve Fabelmanových představovat věhlasného westernového tvůrce Johna Forda.

Jaká vlastně byla raná léta nynějšího pětasedmdesátníka, jednoho z nejvlivnějších filmařů dějin kinematografie? Narodil se rok po válce do emigrantské rodiny ruských Židů. Kvůli otcově profesi se často stěhovali a rodiče se nakonec rozvedli.

S první ženou se ostatně rozešel i Spielberg, ze dvou manželství má osm potomků včetně adoptovaných a děti z neúplných rodin se najdou i mezi hrdiny několika jeho děl.

K umění jej vedla spíš matka, otec jej však poprvé vzal do kina a na jeho kameře natočil školák Spielberg první pokusy. Ví se také, že nikdy nepije kávu, jejíž chuť odmala nesnáší, a že se v dětství vplížil na pozemek studia Universal, kde se seznámil se zaměstnancem, který mu ukázal zákulisí filmu.

Ve vzpomínkách však Spielberg zmiňuje zejména svůj pocit vyděděnce. „Být Židem tehdy znamenalo, že jsem nebyl normální. Nebyl jsem jako všichni ostatní. A já chtěl, aby mne přijali. Ne za to, kým jsem byl. Chtěl jsem být přijímán takový, jací byli všichni ostatní,“ přiznal.

Rodinu staví vysoko. „Pracuji zásadně od 9.30 do 17.30. V šest jsem doma, kde večeřím, uložím děti do postele, vyprávím jim pohádky a ráno je vezu do školy. Moje víkendy patřím jen jim,“ líčí otec Spielberg, který své vlastní mládí představí v kinech na podzim.