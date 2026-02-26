Tom Rothman v podcastu The Town hovořil s Mattem Bellonim o úspěchu filmu z roku 2021 Spider-Man: Bez domova. Celosvětově vydělal 1,9 miliard dolarů (46,6 miliard korun) a je tak třetí nejvýdělečnější marvelovkou vůbec.
Ačkoliv se jedná o ohromný úspěch, Rothman poznamenal, že výdělek by přesahoval 2 miliardy, kdyby byl film uveden i v Číně. Předchozí díl Spider-Man: Daleko od domova tam vydělal 200 milionů dolarů a Avengers: Endgame dokonce 600 milionů. „Vím, jakého úspěchu bychom v Číně dosáhli,“ řekl.
Problém pro tamní cenzory však představovala socha Svobody. „Čínská filmová správa prostě řekla: ‚Maličkost, žádný problém, jen vystřihněte sochu Svobody.‘ – což je přesně místo, kde film vrcholí. Tohle byl jejich požadavek,“ uvedl ředitel. Cenzorům se rozhodl neustoupit.
Bez stěžejních scén z finální bitvy by snímek podle jeho slov vůbec nedával smysl. Na louči sochy Svobody stojí Doktor Strange, šplhá po ní Spider-Man, i souboj proti samotným záporákům se odehrává pod touto památkou. „Navíc se mi opravdu nechtělo sedět před Kongresem a vysvětlovat, proč jsem na žádost čínské komunistické strany vystřihl sochu Svobody,“ dodal.
Bez domova byl třetím sólovým filmem Toma Hollanda v roli Spider-Mana. Ve snímku se vedle něj přitom objevili i dřívější představitelé pavoučího superhrdiny Andrew Garfield a Tobey Maguire. Snímek se stal nejvýdělečnějším filmem roku 2021. Návštěvnost kin přinesla 1,05 miliardy dolarů (23,3 miliardy korun) jenom během prvních 14 dní. A to i přes tehdy trvající globální pandemii a novou variantu covidu, které mohly u některých diváků vyvolat obavy z uzavřených kulturních akcí.