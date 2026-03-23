Spider-Man boduje ještě před premiérou. Trailer na nový film překonal rekord

  18:19
Očekávaný snímek SPIDER-MAN: ZBRUSU NOVÝ DEN ještě ani neodpremiéroval v kinech a už si stačil připsat jedno významné prvenství. Během prvních 24 hodin zaznamenal jeho trailer si sítích více než sedm set milionů zhlédnutí a stal se tak nejsledovanějším trailerem všech dob.

Oficiální ukázka podle analytické společnosti WaveMetrix zaznamenala během jediného dne neuvěřitelných 718,6 milionu zhlédnutí. Díky obrovskému zájmu fanoušků tak překonal dosavadní 24hodinový rekord traileru k filmu Deadpool & Wolverine (365 milionů zhlédnutí) z roku 2024.

Pro porovnání s předchozí dílem Spider-Man: Bez domova, který následně v kinech celosvětově utržil téměř 1,9 miliardy dolarů, zaznamenal trailer za prvních 24 hodin 355,5 milionu přehrání.

Enormní zájem už o samotný trailer poukazuje na celosvětovou sílu Spider-Mana jako značky i vodítko k tomu, který snímek se v letošním roce stane s velkou pravděpodobností naprostým kasovým trhákem.

Hrdina podle komiksové předlohy autorů Stana Lee a Steva Ditka v nadcházejícím filmu opět bojuje proti zločinu v New Yorku, který už nezná jeho jméno. Dobrovolně se vymazal ze životů a vzpomínek svých blízkých a zcela se věnuje ochraně svého města.

I pavouk bývá zranitelný. Spider-Manův film Zbrusu nový den láká trailerem

Pokračování úspěšné série studia Marvel o muži s pavoučími schopnostmi, v hlavní roli s britským hercem Tomem Hollandem, dorazí do kin 30. července letošního roku. Ve filmu se dále představí Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Tramell Tillman nebo léty ověřená hvězda studia Marvel Mark Ruffalo.

Film také provázel absurdní cenzurní příkaz ze strany čínské filmové komise, která požadovala ze závěrečné akční soubojové scény vystřihnout sochu Svobody. Produkce celkem logicky nevyhověla, neboť právě socha Svobody hraje ve finále snímku důležitou roli.

