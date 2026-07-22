Na životní křižovatce. Filmový Spider-Man otevírá novou kapitolu svého příběhu

Zatímco Peterovi přátelé žijí spokojeně své životy, on zůstává osamělý a jako Spider–Man čelí nové hrozbě i následkům svého nejtěžšího rozhodnutí.
Film Spider-Man: Zbrusu nový den otevírá zcela novou kapitolu příběhu Petera Parkera i Spider-Mana. Peter je nyní dospělý muž, žije sám a dobrovolně vymazal svou existenci ze životů i vzpomínek těch, které miluje. V New Yorku, který už nezná jeho jméno, bojuje proti zločinu a naplno se věnuje ochraně města jako maskovaný pavoučí muž.
Stále náročnější boj se zločinem u něj však vyvolá nečekanou fyzickou proměnu, která ohrožuje samotnou jeho existenci. Zároveň se objeví zvláštní série zločinů, která přináší na scénu jednu z největších hrozeb, jaké kdy Spider-Man čelil.
V titulní roli Petera Parkera/Spider-Mana se opět představí Tom Holland. Michelle „MJ“ Jones-Watsonovou hraje Zendaya, dále ve filmu uvidíme Marka Ruffala jako Bruce Bannera/Hulka, Neda Leedse jako Peterova kamaráda Jacoba Batalona, Sadie Sinkovou, Jona Bernthala a další.