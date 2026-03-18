I pavouk bývá zranitelný. Spider-Manův film Zbrusu nový den láká trailerem

Pět let po premiéře snímku Spider-Man: Bez domova se „pavoučí muž“ s tváří herce Toma Hollanda vrací v prvním traileru očekávaného filmu Spider-Man: Zbrusu nový den. Natočil jej Destin Daniel Cretton, který režíroval marvelovku Shang-Chi a legenda o deseti prstenech.

Od událostí filmu Spider-Man: Bez domova uplynuly čtyři roky a Peter Parker (Spider-Man) je nyní dospělý muž, který žije zcela osamoceně, protože se dobrovolně vymazal ze životů a vzpomínek svých blízkých.

Bojuje proti zločinu v New Yorku, který už nezná jeho jméno, a zcela se věnuje ochraně svého města – je Spider-Manem na plný úvazek –, ale jak se na něj kladou stále větší nároky, tlak vyvolává překvapivou fyzickou proměnu, která ohrožuje jeho existenci a to i přesto, že podivný nový vzorec zločinů dává vzniknout jedné z nejmocnějších hrozeb, jaké kdy čelil.

Snímek z filmu Spider-Man: Zbrusu nový den
Snímek z filmu Spider-Man: Zbrusu nový den
Zendaya ve filmu Spider-Man: Homecoming (2017)
Zendaya a Tom Holland ve filmu Spider-Man: Daleko od domova (2019)
Kromě Toma Hollanda v titulní roli uvidíme v chystaném Spider-Manovi Zendayu, Sadii Sinkovou, Jacoba Batalona nebo Marka Ruffala. Premiéra je naplánovaná na 30. července letošního roku.

Zmíněný předchozí snímek Spider-Man: Bez domova byl obří kasovní hit, v kinech utržil téměř dvě miliardy dolarů. Fandové byli nadšeni faktem, že se na plátně sešli všichni tři filmoví Spider-Mani, kromě Toma Hollanda ještě Tobey Maguire a Andrew Garfield z předchozích snímků.

Maličkost, stačí odstranit sochu Svobody, žádali čínští cenzoři tvůrce Spider-Mana

Film také provázel absurdní cenzurní příkaz ze strany čínské filmové komise, která požadovala ze závěrečné akční soubojové scény vystřihnout sochu Svobody. Produkce celkem logicky nevyhověla, neboť právě socha Svobody hraje ve finále snímku důležitou roli.

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

Sean Penn si pro třetího Oscara nepřišel. Místo toho zamířil na Ukrajinu

Sean Penn v Los Angeles (8. září 2025)

Sean Penn získal v neděli Oscara za nejlepší vedlejší roli. Stal se tak teprve čtvrtým hercem, který se může pochlubit třemi soškami. Penn ale udílení cen záměrně bojkotuje a sošky by prý raději...

Soud předběžně zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v České republice

Kateřina Falbrová ve filmu Sbormistr (2025)

Obvodní soud pro Prahu 4 předběžným opatřením zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v České republice. Redakci iDNES.cz to sdělil Ivan David, advokát ženy, která na producenty snímku podala...

Český lev: filmem roku Karavan, poprvé uspěl Vietnamec, sošku má i šestnáctiletá

Cenu pro Nejlepší herečku v hlavní roli získala Kateřina Falbrová za film...

Český lev ocenil nejlepší filmy loňského roku. Nejvíce sošek, celkem čtyři, si odnesl snímek režisérky Agniezsky Holland Franz. Zaujala také televizní Studna se třemi oceněními. Z hereček a herců...

Naše děti jste točili nezákonně, viní Rusko tvůrce česko-dánského oscarového filmu

Z filmu Pan Nikdo proti Putinovi

Ruská rada pro lidská práva působící při prezidentovi Vladimiru Putinovi ve středu obvinila tvůrce oscarového dokumentárního snímku Pan Nikdo proti Putinovi z toho, že použili záběry nezletilých bez...

18. března 2026  12:36

Soud předběžně zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v České republice

Kateřina Falbrová ve filmu Sbormistr (2025)

Obvodní soud pro Prahu 4 předběžným opatřením zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v České republice. Redakci iDNES.cz to sdělil Ivan David, advokát ženy, která na producenty snímku podala...

18. března 2026  8:10,  aktualizováno  11:20

Zákaz vysílání respektujeme, není to však rozhodnutí o vině, reaguje tým Sbormistra

Juraj Loj v titulní roli snímku Sbormistr

Rozhodnutí soudu respektujeme. Zároveň zdůrazňujeme, že předběžné opatření nepředstavuje rozhodnutí o vině či nevině. Tak reagují tvůrci oceňovaného filmu Sbormistr na zákaz vysílání snímku v...

18. března 2026  11:01

Sean Penn dostal na Ukrajině náhradního Oscara. Vyrobili ho z poničeného vlaku

Sean Penn dostal na Ukrajině náhradního Oscara. Vyrobili ho z poničeného vlaku

Americký herec Sean Penn dostal na Ukrajině symbolickou verzi Oscara. Daly mu ji ukrajinské železnice Ukrzaliznycja, které uvedly, že ji nechaly vyrobit z oceli vagónu poškozeného ruským útokem. Penn...

18. března 2026  10:35

Zpět na provokativní začátek. Placebo přivezou do Prahy novou verzi debutu

Placebo dnes působí v dvojici Stefan Olsdal (vlevo) a Brian Molko

Britská kapela Placebo se vrací do Prahy. V neděli 15. listopadu vystoupí ve Sportovní hala Fortuna, kde připomene třicet let od vydání debutového alba z roku 1996. Skupina zároveň představuje...

18. března 2026  10:01

V New Order se smáli, že jsem dinosaurus a rocková relikvie, vzpomíná Peter Hook

Premium
Baskytarista Peter Hook

Baskytarista a zpěvák Peter Hook, bývalý člen kapel Joy Division a New Order, které svého času měnily tvář nezávislé rockové i elektronické hudby, přijede 23. března do Lucerna Music Baru. Odehraje...

18. března 2026

Bryan Adams se vrací do Brna, chystá minimalistickou show bez velké kapely

Koncert Bryana Adamse v O2 areně (16. prosince 2023)

Kanadský rockový zpěvák Bryan Adams, interpret mnoha světových hitů, odehraje 22. června akustický koncert v Janáčkově divadle v Brně. Písně zazní jen za doprovodu kytary či klavíru. Minimalistická...

18. března 2026  8:41

Vládce povstane z krve, víry a písku. Třetí část Duny představuje první trailer

Snímek z filmu Duna: Část třetí

Snímkem Duna: Část třetí se uzavře trilogie režiséra Denise Villeneuva na motivy klasické knižní sci-fi ságy Franka Herberta. Film bude mít v kinech premiéru 17. prosince a první trailer je už ke...

17. března 2026  20:03

Vím, kde byl Saint-Exupéry noc před smrtí. Malý princ měl mít i druhý díl, říká znalec

Premium
Stanislav Motl

Po stopách válečného pilota a spisovatele, jehož nejznámější kniha Malý princ je na světě po Bibli nejpřekládanější, pátrá zkušený novinář Stanislav Motl (73) už desítky let. Přitom některá tajemství...

17. března 2026

Beats for Love přivezou do Ostravy Charlotte de Witte. Chystá se i zimní verze

Belgická DJka Charlotte de Witte.

Za necelé čtyři měsíce roztančí, již po dvanácté, areál ostravských Dolních Vítkovic festival Beats for Love (B4L). Organizátoři největší tuzemské akce věnované elektronické taneční hudbě (EDM) při...

17. března 2026  16:04

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

17. března 2026  15:06

