I pavouk bývá zranitelný. Spider-Manův film Zbrusu nový den láká trailerem

Od událostí filmu Spider-Man: Bez domova uplynuly čtyři roky a Peter Parker (Spider-Man) je nyní dospělý muž, který žije zcela osamoceně, protože se dobrovolně vymazal ze životů a vzpomínek svých blízkých.
Bojuje proti zločinu v New Yorku, který už nezná jeho jméno, a zcela se věnuje ochraně svého města – je Spider-Manem na plný úvazek –, ale jak se na něj kladou stále větší nároky, tlak vyvolává překvapivou fyzickou proměnu, která ohrožuje jeho existenci a to i přesto, že podivný nový vzorec zločinů dává vzniknout jedné z nejmocnějších hrozeb, jaké kdy čelil.
Kromě Toma Hollanda v titulní roli uvidíme v chystaném Spider-Manovi Zendayu, Sadii Sinkovou, Jacoba Batalona nebo Marka Ruffala. Premiéra je naplánovaná na 30. července letošního roku.
Zmíněný předchozí snímek Spider-Man: Bez domova byl obří kasovní hit, v kinech utržil téměř dvě miliardy dolarů. Fandové byli nadšeni faktem, že se na plátně sešli všichni tři filmoví Spider-Mani, kromě Toma Hollanda ještě Tobey Maguire a Andrew Garfield z předchozích snímků.
Maličkost, stačí odstranit sochu Svobody, žádali čínští cenzoři tvůrce Spider-Mana
Film také provázel absurdní cenzurní příkaz ze strany čínské filmové komise, která požadovala ze závěrečné akční soubojové scény vystřihnout sochu Svobody. Produkce celkem logicky nevyhověla, neboť právě socha Svobody hraje ve finále snímku důležitou roli.