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Kina mají po Odyssei další hit. Rekordy boří nový Spider-Man, překonal i Avengers

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  15:38
Film Spider-Man: Zbrusu nový den je obrovským hitem v amerických kinech. V předpremiérách překonal i snímek Avengers: Endgame a stanovil nový rekord. Film je na cestě za obrovskými tržbami během úvodního víkendu. Značný zájem naznačuje, že by mohl dosáhnout vysokých čísel, která generoval předchozí hitový Spider-Man, a dokonce i překonat hranici dvou miliard dolarů.

Manželský pár Tom Holland a Zendaya si spolu s hercem Jonem Bernthalem mohou gratulovat k dalšímu velkému úspěchu. Diváci chodí v houfech na jejich Odysseu a nyní začali v početných davech navštěvovat i poslední díl ságy o pavoučím hrdinovi.

Čtvrtý díl Spider-Mana odehrávající se ve sdíleném komiksovém vesmíru studia Marvel vydělal na domácím trhu v předpremiérách rekordních 72 milionů dolarů, což je podle portálu Variety nejvíce v historii. Překonal tak i snímek „Avengers: Endgame“, jenž doposud držel rekord s 60 miliony dolarů.

Nicméně nejnovější „Pavoučí muž“ pravděpodobně nepřekoná úvodní víkend dlouho očekávaného vyvrcholení ságy nejslavnějšího superhrdinského týmu. Avengers: Endgame o něm jen v USA utržil 357 milionů dolarů. Odhaduje se, že Spider-Man: Zbrusu nový den by mohl za otevírací víkend vydělat 260 až 280 milionů dolarů, některé odhady dokonce mluví o více než 300 milionech dolarů. Samo studio Sony, které ve spolupráci se společností Disney film produkuje, nabízí konzervativnější odhady 190 až 195 milionů dolarů.

RECENZE: Že by Zbrusu nový den? Spider-Man se jen vrací k bodu nula

Spider-Man: Zbrusu nový den nicméně pravděpodobně překoná předchozí díl Spider-Mana s podtitulem „Bez domova“, který v roce 2021 vydělal za otvírací víkend na domácím trhu 253 milionů dolarů a stal se tak druhým nejúspěšnějším v historii po Avengers: Endgame. Třetí pokračování spider-manovské ságy lákalo na koncept takzvaného multiverza a návrat hrdinů a záporáků známých z předchozích filmů, kde superhrdinu hráli jiní herci.

Bez domova díky tomu vydělal jako první postpandemický film miliardu dolarů a celkové tržby skoro dosáhly 2 miliard dolarů. A to i přesto, že se film nepromítal v Číně, která tvoří největší filmový trh na světě. Na mezinárodních trzích film i tak otevřel s tržbami 327 milionů dolarů.

Spider-Man: Zbrusu nový den by podle predikcí měl na mezinárodním trhu utržit 275 až 300 milionů dolarů, je však pravděpodobné, že konečné číslo překoná očekávání. Na rozdíl od svého předchůdce si film zajistil premiéru v Číně a konečná čísla by ho tak mohla posunout do exkluzivního klubu snímků, které na tržbách získaly více než 2 miliardy dolarů.

Nolanův efekt. Odyssea je v Řecku hitem, premiér osobně děkoval režisérovi

Spider-Manovi však nehraje do karet skutečnost, že poptávané Imaxy generující dražší vstupné si zabrala epická adaptace Homérovy Odyssey. Snímek Christophera Nolana i díky vyprodaným imaxovým projekcím, pro které byl speciálně natočen, též překonal očekávání a za první víkend vydělal celosvětově 264,1 milionu dolarů, což je nejlepší výsledek režiséra stojícího za hity jako Temný rytíř či Oppenheimer.

Snímek z filmu Spider-Man: Zbrusu nový den
Snímek z filmu Spider-Man: Zbrusu nový den
Snímek z filmu Spider-Man: Zbrusu nový den
Tom Holland při natáčení nového filmu Spider-Man: Brand New Day v ulicích skotského Glasgow. (8. srpna 2025)
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