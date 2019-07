RECENZE: Cudný Spider-Man přechází do romance a nadává na české úředníky

Šestnáctiletý hrdina je zamilovaný, jenže má soka v lásce. Také jeho spolužák prožívá první vztah, ba dokonce i teta přiznává románek. Kdyby v titulcích nestálo Spider-Man: Daleko od domova, člověk by si myslel, že místo na komiks zašel omylem do vedlejšího sálu na romantickou komedii.

Pravda je, že tvůrci museli přeladit takřka od nuly. Po trilogii z let 2002–2007 přišel remake roku 2012, před dvěma lety začal restart celé řady a nynější pokračování vstupuje po snímku Avengers: Endgame do zcela jiného světa, tedy světa bez hlavních superhrdinů.

Může je nahradit studentík zhroucený pod tíhou zodpovědnosti za osud lidstva, jenž by raději na školním výletě Evropou držel za ruku svou lásku? Kdykoli film jeho dilema vážně rozpitvává, oči se klíží a ústa by nejraději tvůrcům vmetla: To máte za to, že jste pochovali Iron Mana, jedinou zábavnou bytost mezi Avengers!

Ovšem současně jde o jasný marketingový útok na cílovou skupinu náctiletých. Již úvod připomene minulé události prostřednictvím dětské školní televize a celá stylizace příběhu se podřizuje teenagerskému vkusu, humoru, jazyku. Na rozdíl od sérií typu Prci, prci, prcičky nebo Fakjů, pane učiteli však Spider-Manovu třídu tvoří samí slušní, cudní, nevinní, poslušní andílci, kteří nanejvýš tiše reptají, když je učitelé vodí v Benátkách po muzeích či v Praze na operu.

Cestovatelská stavba příběhu připomínající Eurotrip má podobu turistických pohlednic z dovolené. Na každé zastávce se stihne pár nejslavnějších pamětihodností a jedna bitva se záhadným nepřítelem, přičemž fyzické akce jsou vydařené a digitální otravné. Zajímavý, ovšem dvousečný motiv přináší prvek řekněme iluzionistický: komiksové hrozby nelze brát vážně, ani když se vydávají za reálné, natož pak v duchu Davida Copperfielda.

Spider-Man: Daleko od domova USA, 2019, 130 min Režie: Jon Watts Předloha: Stan Lee (komiks), Steve Ditko (komiks) Scénář: Chris McKenna, Erik Sommers Hrají: Tom Holland, Jacob Batalon, Zendaya, Jake Gyllenhaal, Marisa Tomei, Angourie Rice, Hemky Madera, Numan Acar, Samuel L. Jackson, J.K. Simmons, Cobie Smulders, Martin Starr, Jon Favreau, Tony Revolori, Michael de Roos, Darren Lee Campbell, Antonín Mašek, Michal Kubal a další Hodnocení­: 60 %

Představitel titulní role Tom Holland zůstává mile bezbranný, když při svých námluvách používá proti milostnému konkurentovi technologické hračky zděděné po Iron Manovi, a nováček sestavy Jake Gyllenhaal zvládne obligátní zvrat s noblesou, přestože jej doprovází hromada vysvětlivek.

Tuzemská zastávka pak kromě bizarního využití kulis pobaví poznámkou na adresu místních úřadů, které na komiksové padouchy nevěří: „Jsou to idioti.“

Dvě výhody ovšem zdětinštělý „Spider-Man: Daleko od domova“ má. Jednak lze na něj vzít pomalu i batolata, jednak odpadá tlak tvůrců na mlčenlivost. Co by se asi tak dalo prozradit – jestli si ostýchavé děti konečně dají první pusu?