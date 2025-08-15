Češi se vyhýbají spermobankám, rodí se děti na dobré slovo, upozorňuje režisérka

Vladimír Vokál
Vysíláme   10:00
Režisérka Eva Tomanová ve svém novém dokumentárním seriálu Sperminátoři zkoumá fenomén darování spermatu „na dobré slovo“ – tedy mimo oficiální systém reprodukčních klinik. V Rozstřelu mluví o motivacích mužů a žen, kteří se pro tuto cestu rozhodli, o rizicích i o lidskosti, která za tím vším stojí.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Sperminátora“ definuje dokumentaristka jako muže, který daruje sperma ženě napřímo, nikoliv pohlavním stykem – „přes skleničku“. Nejde tedy o anonymní dárce z klinik, ale o lidi, kteří se domlouvají mimo zaběhnutý systém. „Hledala jsem muže, kteří nechtějí sex ani peníze, ale touží po sobě něco zanechat,“ říká Tomanová.

Překvapivým zjištěním pro ni bylo, že silná touha po dítěti se objevuje i u mužů. V dokumentu vystupuje například starší muž, který děti nikdy neměl a touží po nich víc než po čemkoli jiném. Nebo Čech, jenž má padesát potomků a s částí z nich udržuje kontakt.

Hostem Rozstřelu je režisérka Eva Tomanová.
Hostem Rozstřelu je režisérka Eva Tomanová.
Hostem Rozstřelu je režisérka Eva Tomanová.
Hostem Rozstřelu je režisérka Eva Tomanová.
14 fotografií

Motivace žen jsou podle Tomanové různé. Může jít o lesbické páry, které v Česku bez mužského partnera na kliniku nesmějí, nebo o ženy po třicítce, které nemají partnera. „Pro ně je to způsob, jak naplnit touhu po dítěti, aniž by musely lhát systému,“ dodává režisérka.

„Někdy ženy chtějí úplnou anonymitu, zejména lesbické páry se obávají, aby si muž, kterého dobře neznají, později nenárokoval dítě. V některých případech proto dochází k předání spermatu velmi anonymně – třeba na parkovišti. Často volají z neznámých čísel, používají jednorázové SIM karty nebo speciální e-mailové adresy a poté úplně zmizí,“ popisuje Tomanová.

RECENZE: Daroval jsem krev a plazmu, tak proč ne sperma? hlásí cyklus Sperminátoři

Natáčení bylo podle ní velmi intimní. „Ta blízkost, která se v seriálu vyskytuje, je opravdu výjimečná,“ říká. Nejstarší záběry pocházejí už z roku 2015 a zachycují výrazné životní proměny protagonistů.

Přestože se darování odehrává v „šedé zóně“, Tomanová upozorňuje na právní rizika. „Pokud matka bude chtít vymáhat zapsání otce do rodného listu dítěte, může se to stát. Stejně tak se dítě může v budoucnu domáhat zapsání otce.“

Silným motivem v dokumentu je právo dětí znát svůj původ. „Ve většině zemí Evropské unie už není možné anonymní dárcovství spermatu. Myslím si, že zájem dítěte by měl být nadřazen ostatním věcem. Pokud chce znát oba své biologické rodiče, mělo by na to mít právo,“ zdůrazňuje Tomanová.

Většina mužů, kteří v dokumentu vystupují, je podle ní transparentní – ukazují občanské průkazy, zdravotní dokumentaci a mnozí v minulosti působili jako dárci na klinikách. „Funguje to na dobré slovo. V dnešní době se to moc nevidí,“ uzavírá režisérka.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Pořad Na lovu posílí velké jméno. Novým lovcem bude moderátor Bouček

Jako poslední ze tří klíčových tuzemských televizí zveřejnila svůj podzimní program Nova včetně platformy OnePlay. Tematicky se podobá ostatním, nabízí rodinná témata, detektivky či soutěže. Vedle...

Hrušínský poslal Motoristům předžalobní výzvu. Urazili ho řečmi o dotacích

Herec a šéf Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský v pondělí na Facebooku zveřejnil výzvu adresovanou Motoristům sobě a lídryni strany v Olomouckém kraji Gabriele Sedláčkové. Reagoval tak na příspěvek...

Zemřel herec Martin Učík. Zahrál si v Marečku, podejte mi pero či ve Vyprávěj

Ve věku 69 let zemřel herec Martin Učík. O jeho smrti informovala v pondělí Herecká asociace na svém Facebooku. Ostravský rodák si zahrál například ve filmu Marečku, podejte mi pero nebo ve slavné...

Jak šel čas s Wednesday. Jenna Ortega není první, která je vám nejsympatičtější?

V nové druhé řadě populárního fantasy seriálu Wednesday na Netflixu znovu září herečka Jenna Ortega. Postavu nekompromisní a emociálně rezervované dívky s copánky přitom v minulosti ztvárnily i jiné...

Češi se vyhýbají spermobankám, rodí se děti na dobré slovo, upozorňuje režisérka

Vysíláme

Režisérka Eva Tomanová ve svém novém dokumentárním seriálu Sperminátoři zkoumá fenomén darování spermatu „na dobré slovo“ – tedy mimo oficiální systém reprodukčních klinik. V Rozstřelu mluví o...

15. srpna 2025

KVÍZ: Nejen Rebelové a Requiem pro panenku. Znáte dobře filmy jubilanta Renče?

V neděli 17. srpna oslaví 60. narozeniny režisér a příležitostný herec Filip Renč, autor filmů jako Requiem pro panenku, Rebelové, Hlídač č. 47 nebo životopisné Lídy Baarové. Pokud máte dojem, že se...

vydáno 15. srpna 2025

Netflix láká na temné finále. Wednesday se vrací v traileru ke druhé části

Streamingová platforma Netflix zveřejnila oficiální trailer ke druhé části druhé série úspěšného seriálu Wednesday. Fanoušci se dočkají čtyř závěrečných epizod, z nichž poslední dva díly zrežíroval...

14. srpna 2025  18:19

Pod vlivem drog vznikla skvělá hudba, ale mě by to odrovnalo, říká Ondřej Soukup

Premium

Hudebník a skladatel Ondřej Soukup má na kontě řadu hitů, za filmovou hudbu dva České lvy, byl autorem i té v oscarovém Koljovi. Od premiéry jeho veleúspěšného muzikálu Johanka z Arku letos uplyne...

14. srpna 2025

Zemřel Dracula Petr Dopita. Muzikálový zpěvák se proslavil i hrou na pilu

Ve věku 77 let zemřel muzikálový a operní pěvec Petr Dopita. Zahrál si v předních českých muzikálech Dracula či Johanka z Arku, účinkoval i v ostravské verzi Jesus Christ Superstar. Dlouhé roky...

14. srpna 2025  15:32,  aktualizováno  15:52

Tušíte, jaké slizké stvoření žije pod vanou? Prozradí Tak akorát dlouhé pohádky

Proč semafor Zelenka přestal svítit zeleně? Co za slizké stvoření se skrývá pod vanou každé koupelny? Proč si slon myslí, že je opice? Zábavná knížka novináře Petra Holečka Tak akorát dlouhé pohádky...

14. srpna 2025  15:36

Scenárista Futuramy a Teorie velkého třesku zasedne v porotě festivalu Finále

Očekávaný film Franz režisérky Agnieszky Hollandové zahájí 26. září festival Finále Plzeň. Snímek vypráví příběh inspirovaný životem, dílem a fantazií spisovatele Franze Kafky. V mezinárodní porotě,...

14. srpna 2025  13:30

Stephen King tajně navštěvuje náhodná knihkupectví a podepisuje zde své knihy

Slavný spisovatel Stephen King našel netradiční způsob, jak potěšit své fanoušky. Inkognito totiž chodí do knihkupectví a podepisuje zde náhodné výtisky svých knih. Nakupujícím tak dává šanci objevit...

14. srpna 2025  12:13

John Rambo je zpět. Už se ví, kdo v novém filmu převezme Stalloneho slavnou roli

Ačkoli vietnamský veterán John Rambo během let zestárl společně se svým představitelem Sylvesterem Stallonem, diváci by se měli dočkat dalšího pokračování. Příběh bude popisovat Rambovy začátky, což...

14. srpna 2025  10:13

RECENZE: K čemu je nová Bláznivá střela? Ohňostroj gagů se tentokrát nekoná

55 % Premium

Britská královna, americký prezident, udílení Oscarů. To byly opěrné body série Bláznivá střela z přelomu 80. a 90. let. Stejnojmenná novinka kin nic tak výstředního nevymyslela, pouze získala Liama...

14. srpna 2025

K novému cirkusu menu o čtyř chodech. Podívejte se, co letos nabízí Letní Letná

Na festival nového cirkusu Letní Letná do pražských Letenských sadů přijely tři francouzské a dva kanadské soubory světové úrovně. Jsou hlavními hvězdami programu. Festival zahájí tuto středu 13....

13. srpna 2025  15:26

Kanye West narazí na odpor i v Praze. Proti rozjednanému koncertu už vzniká petice

Proti případnému přesunu koncertu amerického rapera Ye (známého pod někdejším jménem Kanye West) ze zrušeného slovenského festivalu do Prahy se postavili čeští ochránci lidských práv. Pořádají...

13. srpna 2025  13:04,  aktualizováno  14:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.