Norský animovaný muzikál by asi řada diváků přehlédla, kdyby se nejmenoval Spermageddon a nebyl do patnácti let nepřístupný. Na teenagerskou komedii o prvním sexu z pohledu spermií zve distributor charakteristikou „jako by se spojily snímky V hlavě a Prci, prci, prcičky“.