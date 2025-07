Špatně přeložený název a velká pětka Oscarů. Formanův film má novou verzi

Filmové vary 2025 Sledovat další díly na iDNES.tv

Český název filmu Přelet nad kukaččím hnízdem je doslovný překlad verše z anglického dětského rozpočítadla: One flew east, one flew west and one flew over the cuckoo’s nest. V češtině říkance volně odpovídá: Ať je to ten nebo ten, ten musí jít z kola ven.

Pod titulem Vyhoďme ho z kola ven vyšel v Československu v roce 1971 román Kena Keseyho, podle kterého byl film natočen. O deset let později při uvedení Formanova filmu v socialistickém Československu se distributoři rozhodli zůstat trochu tajemní a anglický název přeložit doslova.

Na letošním filmovém festivalu v Karlových Varech uvede producent tohoto filmu Michael Douglas digitálně zrestaurovanou verzi. A to spolu s Paulem Zaulem Zaentzem, synovcem Saula Zaentze, který byl koproducentem filmu.

Jako producent měl Michael Douglas značnou odvahu, když práva na zfilmování divadelní hry podle románu Kena Keseyho svěřil tehdy v USA takřka neznámému režisérovi z východní Evropy. Forman musel bojovat o důvěru producentů i hereckého obsazení, a přestože měl za sebou zkušenosti z Evropy, v americkém systému se stále cítil jako outsider.

Ale kdo jiný mohl mít v USA víc vlastních zkušeností s marným bojem proti institucím, než režisér původem ze socialistického státu? Gradující psychologický souboj rebelantského pacienta s despotickou vrchní sestrou je variací Formanova klíčového tématu – střetu svobodomyslného jednotlivce s mocí panujícího establishmentu.

Jack Nicholson v roli McMurphyho pod jeho vedením vytvořil jednu ze svých nejlepších hereckých kreací a snímek se stal symbolem vzpoury proti autoritám a nesvobodě.

Časopis Time ve své recenzi z roku 1975 popsal film jako „pronikavou kritiku institucí, která je ale plná lidskosti a černého humoru.“

Následujícího roku při rozdávání Oscarů posbíral Přelet nad kukaččím hnízdem takzvanou velkou pětku – ceny za film, režii, scénář, mužský a ženský herecký výkon v hlavní roli pro Jacka Nicholsona a Louise Fletcherovou. Dosud se to povedlo jen třem filmům, prvním případem byl Caprův film Stalo se jedné noci (1934, It Happened One Night) a třetím Mlčení jehňátek (1991, The Silence of the Lambs).