Ryland Grace se probouzí na palubě kosmické lodi uprostřed hlubokého vesmíru. Netuší, kdo je, kde se tam vzal a proč jsou jeho dva kolegové po smrti. Naštěstí se mu postupně začínají vracet střípky paměti, jenže s hrůzou zjišťuje, že je poslední nadějí lidstva na záchranu. Záhadná substance ničí Slunce a je třeba ji zastavit. Ryland není žádný akční hrdina, je to učitel přírodních věd, který musí využít každý kousek své inteligence a logiky, aby přežil a splnil misi, na které závisí miliardy životů. Otázkou je, zda se mu dokážou jeho schopnosti vrátit dřív, než bude pozdě.
|
Nejočekávanější filmy roku 2026: Velkolepá Odyssea, třetí Duna i návrat Avengers
V hlavní roli exceluje Ryan Gosling, který si roli Rylanda Grace doslova podmanil. Po svém výkonu ve filmu První člověk (2018) se vrací do skafandru, ale tentokrát s mnohem větším prostorem pro svůj typický šarm i schopnost zahrát naprosté zoufalství. Jeho postava je srdcem celého filmu a Gosling ji dokáže náležitě prodat. Zdatně mu ale sekunduje i Sandra Hüllerová jako nekompromisní Eva Strattová, žena, která celý projekt zvaný Hail Mary řídí s ledovým klidem a autoritou, z níž mrazí. V obsazení nechybí ani Ken Leung nebo Milana Vayntrubová, kteří doplňují mezinárodní tým vědců v retrospektivních scénách z přípravy mise na Zemi.
Režie se ujala dvojice Phil Lord a Christopher Miller, tvůrci, kteří stojí za hity jako LEGO příběh (2014) nebo 22 Jump Street (2014), s tím, že jejich úkolem je do příběhu vnést přesně tu dávku humoru a nadhledu, kterou knižní předloha oplývá. Scénář napsal Drew Goddard, který má s adaptací děl Andyho Weira zkušenosti už z Marťana (2015), takže kontinuita kvality byla zaručena. O vizuální stránku se postaral kameraman Greig Fraser, jehož práce na Duně (2021) mu vynesla Oscara, a i zde vytváří úchvatné obrazy nekonečného prázdna i klaustrofobních prostor vesmírné lodi.
Knižní předloha z roku 2021 se stala okamžitým fenoménem a film jí skládá upřímnou poklonu. I když byly některé vědecké pasáže pro potřeby stříbrného plátna zjednodušeny. Zajímavostí je, že práva na zfilmování byla zakoupena ještě dříve, než kniha oficiálně vyšla, za astronomické tři miliony dolarů. Studio Amazon MGM vědělo, že má v rukou poklad, který hodlá náležitě prodat publiku.
Sci-fi Spasitel je oslavou lidské vynalézavosti, odvahy a schopnosti najít společnou řeč i s někým, kdo je nám na první pohled naprosto cizí. Je to napínavé, je to vtipné a v závěru i nesmírně dojemné. Film jde do českých kin 21. března.