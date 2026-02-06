Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Vladimír Vokál
Vysíláme   10:00
Maxmilián Kocek, který v seriálu Metoda Markovič: Straka ztvárnil spartakiádního vraha, přiznává, že reakce diváků na jeho výkon jsou často fyzicky nepříjemné – a právě to považuje za důkaz, že jeho role funguje. Před natáčením četl policejní spisy, díval se na rekonstrukce a studoval Strakův hlas i řeč těla. V Rozstřelu popsal, proč odmítá „netflixové“ ukazování detailů z vražd a proč se se Strakou nikdy nechtěl setkat.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

Herec Maxmilián Kocek se ve druhé řadě Metody Markovič objevil v roli Jiřího Straky – pachatele, kterému se kvůli době a okolnostem začalo přezdívat spartakiádní vrah. Když se dnes dívá na hotové díly, popisuje zvláštní odstup i nepříjemné poznání. „Koukám na to jako v laboratoři – zkoumám, jestli to sám sobě věřím.“

Kocek, který mluví precizní, vytříbenou češtinou, otevřeně přiznává, jakou reakci chtěl u publika vyvolat. „Kdyby ze mě měl divák dobrý pocit, udělali jsme někde chybu. Když mi lidi píšou nebo čtu v recenzích, že jim je ze mě, z té role zle, tak mi to – blbě řečeno – lichotí. To je to, o co jsme se snažili,“ vysvětluje.

Maxmilián Kocek v sérii Metoda Markovič: Straka
Jiří Straka při rekonstrukci
Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení Straka ochotně ukazoval, jak zabíjel.
Maxmilián Kocek. Už ve dvaceti dobře ví, jak nevyzpytatelné povolání si zvolil. V sedmnácti přišel nadšeně domů: „Mami, budu v televizi! Teď se m i rozjede kariéra!“ Po prvním úspěchu ale obcházel castingy – a nic mu nevycházelo. Jeho příběh, jak se pak dokázal poprat o velkou roli sériového vraha Straky, je inspirující.
24 fotografií

Podle něj ale série nestojí na fascinaci pachatelem. „Vůbec to není o vrahovi. Je to o vyšetřovatelích a o tom, jak bravurní práci odvedli,“ říká. Připomíná, že tvůrci vycházeli z policejních spisů, scénář kontroloval ještě samotný kriminalista Markovič a na natáčení se podíleli i další odborníci.

„Hlavně jsme chtěli zinscenovat policejní spisy – věrohodně, ale s dramatickou linkou,“ dodává Kocek.

„Chameleon“ a filmová škola na place

Kocek popisuje přípravu jako kombinaci tvrdé dokumentace a herecké práci s detaily. Četl spisy, díval se na rekonstrukce vražd a využil i to, že u Straky existoval audiovizuální záznam.

„Měl jsem k dispozici jeho hlas. Chtěl jsem si nastudovat jeho dikci, řeč těla, různé tiky,“ říká. Doma si natáčel zkoušky na mobil a konzultoval je se svou partnerkou, která je také herečka.

Na place podle něj nešlo o hereckou „volnou jízdu“. „Jsem strašně vděčný, že mě v tom nenechali vykoupat. Dostával jsem připomínky,“ popisuje spolupráci s režiséry. Postavu si s nimi prý rozdělili do poloh – podle situace a prostředí – a pracovně jí říkali „chameleon“.

V některých scénách navíc vznikala výsledná emoce až ve střižně. Kocek popisuje, že stejné dialogy točili opakovaně s různým vnitřním nastavením – jednou smutek, podruhé vztek, jindy nervozita – a režie si pak záběry poskládala. „Byl to pro mě skutečný experiment. Filmová škola,“ shrnuje Kocek.

True crime a hranice, které se nemají překročit

Po uvedení seriálu zazněla kritika od pozůstalých a tvůrci následně upravovali střih. Kocek k tomu říká, že etickou stránku řešil už před přijetím role. „Přemýšlel jsem, jestli se o tom má točit a dávat to na světlo,“ připouští. Zároveň ale rozlišuje mezi tím, co považuje za smysluplné, a tím, co je podle něj už exploatace.

„Nejsem fanoušek true crime seriálů na Netflixu. Tam jsou vidět přímo vraždy. Tady o nich mluvíme, pracuje se s ohledáním místa činu, s rekonstrukcí – ale není to udělané tak, že divák pozoruje samotný zločin,“ říká. Podle něj je to podstatný rozdíl, zvlášť s ohledem na oběti a jejich rodiny.

Jak dnes žije spartakiádní vrah Jiří Straka? Prý poklidně. Je ženatý, stará se o vnuka

Setkat se osobně se Strakou nepovažoval za správné ani užitečné. „Zeptal jsem se režisérů, jestli chtějí, abych se s ním setkal – a oni řekli, že určitě ne,“ uvádí. A chtěl by ho potkat alespoň dnes, po skončení natáčení? „Upřímně ne,“ odpovídá Kocek.

Přesto nechce, aby ho role definovala jedním typem postav. Tvrdí, že právě Straka by pro něj mohl představovat zlom – od „hodných kluků“ k náročnějším charakterům. Do budoucna ho láká thriller i horor, ale s jasnou prosbou: „Teď bych raději hrál oběť. Už bych si potřeboval odpočinout od vraha,“ uzavírá herec.

Co na roli spartakiádního vraha říká jeho maminka? Na kolikrát se točily jednotlivé scény? Studoval dobu, ve které se děj seriálu odehrává? Jak se dívá na politickou korektnost, která se stále častěji uplatňuje v kinematografii? Jakou má vysněnou roli? A touží stále po založení hudební kapely? I na to odpovídal Maxmilián Kocek v Rozstřelu.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nejčtenější

Polívka se poprvé ukáže na jevišti se všemi třemi syny, hra je vzpomínkou na „Pecu“

Bolek Polívka se syny (zleva) Vladimírem, Františkem a Janem.

Vladimír, Jan a František, tak zní jména tří synů Bolka Polívky. Čtveřice se nyní poprvé setkává na jevišti, a to jako hlavní protagonisté představení Anděl v lihu. To Polívka věnoval svému...

RECENZE: Nula procent bez milosti. „Film“ Melania je ryzí koncentrované zlo

0 % Premium
Snímek z dokumentu Melania

Ani průměrné hodnocení 1,3 z 10 na serveru IMDb a výsměšné nebo rovnou znechucené glosy či recenze dokumentu o první dámě USA Melania vás nepřipraví na to, co se na plátně objektivních 104 minut...

Sydney Sweeney jako boxerka? Průhledný model bez podprsenky vyvolal větší zájem

Premium
Christy Martinová a Sydney Sweeney v Los Angeles na premiéře filmu Christy (25....

Na ulici provokuje ve spodním prádle vlastní značky, na plátně rozdává rány. Hollywoodská hvězda Sydney Sweeney kraluje životopisu Christy, věnovanému americké boxerce, kterou její muž a trenér málem...

Kupiče mám, pro obraz s Trumpem přijeli až z Kuvajtu. Ivan Mládek baví i jako malíř

Premium
Ivan Mládek

„I svými obrazy se snažím především pobavit,“ říká hudební skladatel, textař, scenárista, hráč na banjo a zpěvák Ivan Mládek. Jeho písničky zná v Česku asi každý. Hit Jožin z bažin prorazil...

Teď maluji nahé ženy, to je také krásné téma. František Skála se cítí forever young

V sérii nazvané Skládaná industrie František Skála úmyslně omezuje vlastní...

Výtvarník, ilustrátor, scénograf, hudebník ale i performer. Renesanční člověk František Skála slaví 7. února významné životní jubileum. Ve svých 70 letech cítí duchem stále mladý a podle svých slov...

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je herec Maxmilián Kocek, představitel vraha Straky v...

Maxmilián Kocek, který v seriálu Metoda Markovič: Straka ztvárnil spartakiádního vraha, přiznává, že reakce diváků na jeho výkon jsou často fyzicky nepříjemné – a právě to považuje za důkaz, že jeho...

6. února 2026

Vy staří bílí muži, vaše jména vidíme u Epsteina, zastal se Billie Eilish její bratr

Billie Eilish a Finneas s Grammy za píseň roku (Los Angeles, 1. února 2026)

Bratr Billie Eilish se zastal zpěvačky před „mocnými bílými muži“, které podle něj rozhněval její proslov na nedělním předávání hudebních cen Grammy. Čerstvá držitelka ocenění za píseň roku...

6. února 2026  8:58

Do Brna se vrací Jazzfest, umělci poprvé zahrají i v historických vodojemech

Mark Turner (JazzFestBrno 2016, 11. 4., Sono Centrum)

JazzFestBrno se vrací do Brna ve znamení oslav čtvrtstoletí své existence. Na 25. ročník si pořadatelé připravili program plný hvězd jazzové i příbuzné hudby. Návštěvníci se tak mohou těšit na jména...

6. února 2026  8:55

Jak jsem ho viděl, hned mi to naskočilo. Jů a Hele se zrodili z náhody a tajemství

JŮ A HELE. Plyšáka Jů mluví Jiří Lábus, plyšáka Hele Ota Jirák.

Psal se rok 1980 a nabídka pro děti v tehdejší televizi vypadala asi tak lákavě jako školní jídelna v pátek odpoledne. Sami zaměstnanci se rozhodli dát víkendovému vysílání injekci energie. A protože...

6. února 2026

Bolest i touha, nebe je rudý. Načeva znovu vydává své přelomové album na vinylu

Zpěvačka Monika Načeva

Po třiceti letech od vydání mají fanoušci Moniky Načevy možnost opatřit si vůbec poprvé na vinylu její přelomové album Nebe je rudý. Ve spolupráci s producentem Janem P. Muchowem a spisovatelem...

5. února 2026  16:16

Lákavé 46. Smetanovské dny: hudba, umění a inspirace

Komerční sdělení
Violistka Julia Turnovsky

Tradiční mezioborový festival Smetanovské dny se v Plzni uskuteční od 26. února do 9. dubna 2026 již po šestačtyřicáté. Pořadatelem festivalu je Plzeňská filharmonie, která ve spolupráci se svými...

5. února 2026  14:41

Plyšové Hele má po 45 letech nový hlas. Lábus občas vyrušuje, hlásí Kryštof Mende

Premium
Herec a moderátor Kryštof Mende.

Plyšové duo Jů a Hele ze Studia Kamarád s hlasy Jiřího Lábuse a Oty Jiráka doprovází nedělní rána malých diváků už od roku 1981. S novým rokem však po letech přišla velká změna: namlouvání žlutohnědé...

5. února 2026

RECENZE: Nula procent bez milosti. „Film“ Melania je ryzí koncentrované zlo

0 % Premium
Snímek z dokumentu Melania

Ani průměrné hodnocení 1,3 z 10 na serveru IMDb a výsměšné nebo rovnou znechucené glosy či recenze dokumentu o první dámě USA Melania vás nepřipraví na to, co se na plátně objektivních 104 minut...

5. února 2026

Festival Metronome Prague je kompletní. Pořadatelé oznámili poslední hvězdy

Zpěvák Tom Odell

Metronome Prague 2026 odhaluje finální podobu line-upu. K již oznámeným jménům, mezi něž patří Nick Cave & The Bad Seeds, Sting, Jade, Manic Street Preachers, Don West či The Flaming Lips, přibývají...

5. února 2026  11:06

Teď maluji nahé ženy, to je také krásné téma. František Skála se cítí forever young

V sérii nazvané Skládaná industrie František Skála úmyslně omezuje vlastní...

Výtvarník, ilustrátor, scénograf, hudebník ale i performer. Renesanční člověk František Skála slaví 7. února významné životní jubileum. Ve svých 70 letech cítí duchem stále mladý a podle svých slov...

5. února 2026  9:54

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

RECENZE: Uděláme psí krmivo báječným. Superpes Karlík si tropí žerty i z Trumpa

50 %
Z filmu Superpes Karlík

Není každý den posvícení, ani v animaci. Na rozdíl od produkce společností Pixar či Dreamworks, která baví i dospělé, oslovuje animovaný přírůstek českých kin Superpes Karlík výhradně menší diváky....

5. února 2026  8:13

Deset českých alb, která v posledních měsících vyšla a neměla by zapadnout

Debutové album kapely Teige vyšlo 14. listopadu a má název Květiny nonstop.

V posledních měsících vyšla na domácí scéně řada výborných alb. Některá na sebe strhla pozornost kritiků, jiná zůstala spíše v tichu, přestože nabízejí silná témata, osobité přístupy i výrazné...

4. února 2026  16:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.