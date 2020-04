Aby lidé byli doma rádi. Ve Španělsku vysílají sitcom o životě v karanténě

„V podstatě 24 hodin denně informujeme o dramatických událostech této pandemie, počítáme mrtvé, nakažené, uzdravené. Myslím, že už je čas dát lidem také trochu naděje a pomoci divákovi, aby byl doma rád. Veřejnoprávní televize má informovat, ale také bavit, a to je to, co děláme,“ řekl deníku El Mundo programový ředitel TVE Fernando López Puig.

V hlavním vysílacím čase, každé úterý od 22:05, tak mohou Španělé sledovat život v karanténě deseti fiktivních rodin. „Naším záměrem bylo, aby se realita a fikce co nejvíce propojily, herci sice hrají podle scénáře, ale ve svých bytech, a do příběhu tak vkládají vlastní zkušenosti,“ řekl režisér sitcomu Álvaro Fernández.

Herci tohoto sitcomu jsou vlastně zároveň i kostyméry, maskéry i kameramany. Každý dostal mobil s vysokým rozlišením, stativ a mikrofon s větším dosahem, aby se mohl po bytě pohybovat. Režisér je řídí přes Skype a nahrávky jsou pak zpracují profesionální technici. A přitom nikdo nemusí opustit svůj byt.

„Humor je v těchto těžkých časech velmi důležitý,“ uvedl scenárista David Marqués. V sitcomu podle upoutávky na internetu diváci uvidí například manželku, která předává manželovi do rukou mimino zrovna ve chvíli, kdy se muž účastní pracovní videokonference.

Žena má totiž právě online kurz pilates. Dva podnikavci zas přes internet řeší, jak vydělat na rouškách vyrobených z podprsenky. V jiném obraze dcera uklidňuje přes videohovor svého starého otce, že přes ulici se koronavirem nakazit nemůže.

Sitcom na pozadí koronavirové pandemie připravuje i Česká televize (ČT), která tento týden oznámila natáčení seriálu Láska v čase korony. Způsob vzniku ale bude od španělského projektu odlišný.

Bude se točit s robotickými kamerami a s minimálním štábem, na scéně budou spolu jen herci, kteří žijí ve společné domácnosti, a mezi ostatními herci bude při natáčení bariéra, například dveře. Scénář i organizace natáčení vzniká během telekonferencí a ve vysílání ČT se seriál objeví koncem dubna.

Ukázka ze španělského sitcomu Deníky z karantény: