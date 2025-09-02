Metoda Markovič: Hojer má další ocenění. Soundtrack Poděbrady ocenil hudbu série

Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady letos o víkendu oslavil dekádu existence a u té příležitosti poprvé rozdával ceny. Odborná porota vybírala domácí filmová a televizní díla, která nejlépe za uplynulý rok dramaticky využila původní hudbu. Při finální volbě nejvíce zaujal dokument Architektura ČSSR 58-89 s hudbou Ondřeje Skaly a seriál Metoda Markovič: Hojer doprovozený melodiemi Jannyho Richtera.
Janny Richter a Tomáš Hruška na festivalu Soundtrack Poděbrady (2025)

Janny Richter a Tomáš Hruška na festivalu Soundtrack Poděbrady (2025) | foto: Petr Vrestiak/Soundtrack

Ondřej Skala na festivalu Soundtrack Poděbrady (2025)
Zdeněk Barták na festivalu Soundtrack Poděbrady (2025)
Zdeněk Barták přebírá ocenění na festivalu Soundtrack Poděbrady (2025)
Jiří Suchý přebírá ocenění na festivalu Soundtrack Poděbrady (2025)
Do hlavní soutěže se probojovalo celkem čtrnáct filmů a seriálů, které pak hodnotila odborná porota festivalu v čele se skladatelem a hudebníkem Ondřejem Soukupem. Při rozhodování, mimo jiné také mezi díly jako Mord, #annaismissing, Smysl pro tumor či Sex O’clock, Soukupa doplnili ještě hudební skladatel a producent Jan P. Muchow, střihač Filip Malásek, mistr zvuku Michal Pekárek a režisér Ivan Zachariáš.

RECENZE: Komunistické obludy? Cyklus Architektura 58-89 našel výjimky

Dvouhodinový dokumentární snímek režiséra Jana Zajíčka Architektura 58-89 podle námětu Vladimíra 518 vypráví příběh výrazných a často kontroverzních staveb, které v tuzemsku vyrostly za minulého režimu. Namátkou přijde řeč třeba na pavilon EXPO 58, plavecký areál v Podolí, bývalé Federální shromáždění, Novou scénu, vysílač na Žižkově či Ještědu, obchodní domy Kotva a Máj i karlovarský Thermal. Film je v tuto chvíli k vidění na Netflixu a KVIFF.tv.

Spartakiádního vraha hrát nebudeš. Pár dětem rodiče Straku zakázali, říkají tvůrci

V kategorii televizní dílo nebo seriál uspěla třemi Českými lvy oceněná první série Metody Markovič: Hojer, kterou loni na festivalu tvůrci sami uvedli. Za hudbou stojí Janny Richter, který se postará také o melodie k druhé řadě o spartakiádním vrahovi. Autorsky a producentsky za projektem znovu stojí dvojice Tomáš a Ladislav Hruškovi.

Kromě dvou ohlášených cen došlo i na ocenění Zvláštní, které si odnesl Michal Novinski za hudbu k animovanému filmu režisérky Kristiny Dufkové Život k sežrání. Novinski si v březnu za hudbu k filmu převzal i Českého lva a slovenské ocenění Slnko v sieti. Snímek Život k sežrání pak bodoval i v Divácké ceně ČT.

Jiří Suchý přebírá ocenění na festivalu Soundtrack Poděbrady (2025)

Kromě zmíněných filmových a televizních projektů si letos z Poděbrad odvezli ceny také legenda českého divadla Jiří Suchý a autor hudby ke Zdivočelé zemi či Discopříběhu Zdeněk Barták. Jiří Suchý v pátek obdržel z rukou ředitele festivalu Michala Dvořáka cenu za celoživotní přínos hudbě a Zdeněk Barták v neděli cenu Soundtrack za celoživotní dílo.

V minulosti byli na festivalu, který letos navštívila třeba kapela Lucie, Ondřej Brzobohatý a jeho Le Magnifique 2 nebo Jitka Zelenková, oceněni mimo jiné Ivan Hlas, Jaroslav Uhlíř, Petr Hapka, Karel Svoboda, Tina Guo nebo Petr Skoumal.

Zrádci 2 budou online i v kině. Program, pravidla a soutěžící 2. řady soutěže

