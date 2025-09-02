Metoda Markovič: Hojer má další ocenění. Soundtrack Poděbrady ocenil hudbu série

Do hlavní soutěže se probojovalo celkem čtrnáct filmů a seriálů, které pak hodnotila odborná porota festivalu v čele se skladatelem a hudebníkem Ondřejem Soukupem. Při rozhodování, mimo jiné také mezi díly jako Mord, #annaismissing, Smysl pro tumor či Sex O’clock, Soukupa doplnili ještě hudební skladatel a producent Jan P. Muchow, střihač Filip Malásek, mistr zvuku Michal Pekárek a režisér Ivan Zachariáš.
RECENZE: Komunistické obludy? Cyklus Architektura 58-89 našel výjimky
Dvouhodinový dokumentární snímek režiséra Jana Zajíčka Architektura 58-89 podle námětu Vladimíra 518 vypráví příběh výrazných a často kontroverzních staveb, které v tuzemsku vyrostly za minulého režimu. Namátkou přijde řeč třeba na pavilon EXPO 58, plavecký areál v Podolí, bývalé Federální shromáždění, Novou scénu, vysílač na Žižkově či Ještědu, obchodní domy Kotva a Máj i karlovarský Thermal. Film je v tuto chvíli k vidění na Netflixu a KVIFF.tv.
Spartakiádního vraha hrát nebudeš. Pár dětem rodiče Straku zakázali, říkají tvůrci
V kategorii televizní dílo nebo seriál uspěla třemi Českými lvy oceněná první série Metody Markovič: Hojer, kterou loni na festivalu tvůrci sami uvedli. Za hudbou stojí Janny Richter, který se postará také o melodie k druhé řadě o spartakiádním vrahovi. Autorsky a producentsky za projektem znovu stojí dvojice Tomáš a Ladislav Hruškovi.
Kromě dvou ohlášených cen došlo i na ocenění Zvláštní, které si odnesl Michal Novinski za hudbu k animovanému filmu režisérky Kristiny Dufkové Život k sežrání. Novinski si v březnu za hudbu k filmu převzal i Českého lva a slovenské ocenění Slnko v sieti. Snímek Život k sežrání pak bodoval i v Divácké ceně ČT.
Kromě zmíněných filmových a televizních projektů si letos z Poděbrad odvezli ceny také legenda českého divadla Jiří Suchý a autor hudby ke Zdivočelé zemi či Discopříběhu Zdeněk Barták. Jiří Suchý v pátek obdržel z rukou ředitele festivalu Michala Dvořáka cenu za celoživotní přínos hudbě a Zdeněk Barták v neděli cenu Soundtrack za celoživotní dílo.
V minulosti byli na festivalu, který letos navštívila třeba kapela Lucie, Ondřej Brzobohatý a jeho Le Magnifique 2 nebo Jitka Zelenková, oceněni mimo jiné Ivan Hlas, Jaroslav Uhlíř, Petr Hapka, Karel Svoboda, Tina Guo nebo Petr Skoumal.