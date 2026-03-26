Český oscarový film v Rusku zakázali. Pro negativní postoj ke speciální operaci

  12:43
Soud v ruském Čeljabinsku zakázal po celé zemi šířit česko-dánský oscarový dokument Pan Nikdo proti Putinovi. U soudu byla ve čtvrtek dopoledne podle reportéra server Mediazona zastoupena pouze žalující strana.
Studenti v uniformách v dokumentárním filmu Pan Nikdo proti Putinovi

Studenti v uniformách v dokumentárním filmu Pan Nikdo proti Putinovi | foto: Pavel Talankin

Pavel Talankin, autor filmu Pan Nikdo proti Putinovi
Běžný den na základní škole v ruském Karabeši. Ze snímku Pan Nikdo proti...
David Borenstein, Pavel Talankin, Helle Faberová a Alžběta Karásková přebírají...
Z filmu Pan Nikdo proti Putinovi
12 fotografií

Snímek, který vznikl v české a dánské koprodukci a který získal Oscara jako nejlepší dokumentární celovečerní film, sleduje působení válečné propagandy na ruských školách v době, kdy Rusko vede válku proti Ukrajině.

Záběry pořídil režisér a jedna z postav dokumentu Pavel Talankin, který pracoval jako učitel v desetitisícovém ruském městě Karabaš v Čeljabinské oblasti.

Naše děti jste točili nezákonně, viní Rusko tvůrce česko-dánského oscarového filmu

Žalující strana žádala v zájmu blíže neurčeného okruhu lidí zakázat přístup k filmu ze tří elektronických adres. Podle prokuratury je obsahem snímku „všeobecná militarizace“ a film vyjadřuje „negativní postoj ke speciální vojenské operaci“, což je termín, který Moskva používá pro ruskou invazi na Ukrajině.

Snímek je podle prokurátora namířený i proti stávajícímu režimu v Rusku; Talankin v jednom záběru ukázal modrobílou vlajku, která je v Rusku pokládána za symbol legie Svoboda Rusku, bojující na ukrajinské straně.

Zlo může mít i tvář maminky. Pan Nikdo dostal Oscara po právu, píše ruský historik

To vše žalující stana označila za „propagandu extremismu a terorismu“. Prokurátor zároveň poukázal na to, že ve filmu jsou ukázány obličeje nezletilých bez souhlasu jejich rodičů.

Poté, co film získal Oscara, rada pro lidská práva působící při úřadu ruského prezidenta požádala pořadatele americké filmové ceny Oscar a organizaci UNESCO, aby prověřili, zda dílo je v souladu s etickými a právními normami uplatňovanými při udělování cen.

Vezeme domů zlatého plešouna! vzkazují Češi z Los Angeles po Oscarech

Dokument vznikl podle českých producentů Alžběty Karáskové a Radovana Síbrta po etické a právní stránce pod dohledem mezinárodních odborníků a podle nejvyšších standardů dokumentární tvorby.

Ruská tvrzení označili za nepravdivá; odrážejí podle nich všudypřítomnou propagandu v zemi a snahu režimu odvádět pozornost od skutečných problémů. Producenti také uvedli, že snahou tvůrců filmu bylo, aby aktéři nebyli vystaveni riziku postihu ze strany státní moci, a zároveň se snažili naplnit veřejný zájem na odhalení pravdy o zneužívání nezletilých k propagandě.

Obdivuji vlastní dceru: Slováček pokřtil vzpomínkovou knihu Anička pohlazením

