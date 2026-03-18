Soud předběžně zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v České republice

Žalující tvrdí, že film zasáhl do jejích práv na ochranu osobnosti. Mezi dějem filmu a událostmi ze života Karolíny R. existují podle soudu „markantní podobnosti“. „Rozhodnutí soudu vydané v pondělí 16. 3. 2026 žalobkyně Karolína R. vítá,“ uvedl v prohlášení, které má iDNES.cz k dispozici, advokát David.
Předběžné opatření soudu se týká podle advokáta pouze pozemního vysílání. Dodal, že opatření není konečným rozhodnutím o žalobě. Přesto je podle něj významným signálem, že soud považuje zásah do osobnostních práv ženy za natolik závažný, že vyžaduje její okamžitou ochranu ještě před konečným rozhodnutím.
„Podle soudu přichází v úvahu závěr, že je na základě filmového zpracování Karolína R. identifikovatelná. Za situace, kdy byl takový příběh zpracován bez jejího souhlasu, nebo dokonce proti její vůli, může to představovat zásah do jejich osobnostních práv, zejména do práva na ochranu soukromí,“ uvedl dále advokát.
Soud zdůraznil, že pokud by byl film odvysílán v televizi ještě během soudního řízení, ztratilo by následné rozhodování o tomto nároku do značné míry smysl. „I z tohoto důvodu bylo předběžné opatření nařízeno,“ píše David.
Změna křestního jména hlavní postavy filmu, kterou tvůrci nedávno oznámili, podle soudu neodstraňuje riziko identifikace žalobkyně. „Soud zároveň uvedl, že změna jména hlavní postavy ve filmu, kterou žalovaní dříve oznámili v médiích, neodstraňuje riziko identifikace Karolíny R. Ve veřejném prostoru už došlo ke spojení filmové postavy s osobou Karolíny R. Tuto skutečnost už podle názoru soudu nelze zvrátit,“ uvádí se dále ve zprávě.