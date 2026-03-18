Soud předběžně zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v České republice

Autor: ,
  8:10 aktualizováno 8:22
Obvodní soud pro Prahu 4 předběžným opatřením zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v České republice. Redakci iDNES.cz to sdělil Ivan David, advokát ženy, která na producenty snímku podala žalobu. V příběhu inspirovaném kauzou sbormistra souboru Bambini di Praga Bohumila Kulínského odsouzeného za pohlavní zneužívání nezletilých členek sboru se žena poznala jako jedna z obětí.
Kateřina Falbrová ve filmu Sbormistr (2025)

Kateřina Falbrová ve filmu Sbormistr (2025) | foto: © Endorfilm

Maya Kintera ve filmu Sbormistr (2025)
Kateřina Falbrová a Maya Kintera ve filmu Sbormistr (2025)
Kateřina Falbrová ve filmu Sbormistr (2025)
Maya Kintera (uprostřed) ve filmu Sbormistr (2025)
10 fotografií

Žalující tvrdí, že film zasáhl do jejích práv na ochranu osobnosti. Mezi dějem filmu a událostmi ze života Karolíny R. existují podle soudu „markantní podobnosti“. „Rozhodnutí soudu vydané v pondělí 16. 3. 2026 žalobkyně Karolína R. vítá,“ uvedl v prohlášení, které má iDNES.cz k dispozici, advokát David.

Předběžné opatření soudu se týká podle advokáta pouze pozemního vysílání. Dodal, že opatření není konečným rozhodnutím o žalobě. Přesto je podle něj významným signálem, že soud považuje zásah do osobnostních práv ženy za natolik závažný, že vyžaduje její okamžitou ochranu ještě před konečným rozhodnutím.

Film Sbormistr kvůli sporu s Kulínského obětí zpětně přejmenuje hlavní hrdinku

„Podle soudu přichází v úvahu závěr, že je na základě filmového zpracování Karolína R. identifikovatelná. Za situace, kdy byl takový příběh zpracován bez jejího souhlasu, nebo dokonce proti její vůli, může to představovat zásah do jejich osobnostních práv, zejména do práva na ochranu soukromí,“ uvedl dále advokát.

Soud zdůraznil, že pokud by byl film odvysílán v televizi ještě během soudního řízení, ztratilo by následné rozhodování o tomto nároku do značné míry smysl. „I z tohoto důvodu bylo předběžné opatření nařízeno,“ píše David.

Změna křestního jména hlavní postavy filmu, kterou tvůrci nedávno oznámili, podle soudu neodstraňuje riziko identifikace žalobkyně. „Soud zároveň uvedl, že změna jména hlavní postavy ve filmu, kterou žalovaní dříve oznámili v médiích, neodstraňuje riziko identifikace Karolíny R. Ve veřejném prostoru už došlo ke spojení filmové postavy s osobou Karolíny R. Tuto skutečnost už podle názoru soudu nelze zvrátit,“ uvádí se dále ve zprávě.

Vstoupit do diskuse (43 příspěvků)

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Nejčtenější

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

Sean Penn si pro třetího Oscara nepřišel. Místo toho zamířil na Ukrajinu

Sean Penn v Los Angeles (8. září 2025)

Sean Penn získal v neděli Oscara za nejlepší vedlejší roli. Stal se tak teprve čtvrtým hercem, který se může pochlubit třemi soškami. Penn ale udílení cen záměrně bojkotuje a sošky by prý raději...

Český lev: filmem roku Karavan, poprvé uspěl Vietnamec, sošku má i šestnáctiletá

Cenu pro Nejlepší herečku v hlavní roli získala Kateřina Falbrová za film...

Český lev ocenil nejlepší filmy loňského roku. Nejvíce sošek, celkem čtyři, si odnesl snímek režisérky Agniezsky Holland Franz. Zaujala také televizní Studna se třemi oceněními. Z hereček a herců...

Napětí v Kongresáku aneb co v televizi nebylo. Nahlédněte do zákulisí Českých lvů

Český lev 2026

Lvi jsou rozdáni, všechny kategorie znají své vítěze. Prostřednictvím exkluzivních fotografií ze zákulisí můžete být svědky okamžiků napětí i radostného výbuchu emocí, které televizní kamery...

Soud předběžně zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v České republice

Kateřina Falbrová ve filmu Sbormistr (2025)

Obvodní soud pro Prahu 4 předběžným opatřením zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v České republice. Redakci iDNES.cz to sdělil Ivan David, advokát ženy, která na producenty snímku podala...

18. března 2026  8:10,  aktualizováno  8:22

Vládce povstane z krve, víry a písku. Třetí část Duny představuje první trailer

Snímek z filmu Duna: Část třetí

Snímkem Duna: Část třetí se uzavře trilogie režiséra Denise Villeneuva na motivy klasické knižní sci-fi ságy Franka Herberta. Film bude mít v kinech premiéru 17. prosince a první trailer je už ke...

17. března 2026  20:03

Vím, kde byl Saint-Exupéry noc před smrtí. Malý princ měl mít i druhý díl, říká znalec

Premium
Stanislav Motl

Po stopách válečného pilota a spisovatele, jehož nejznámější kniha Malý princ je na světě po Bibli nejpřekládanější, pátrá zkušený novinář Stanislav Motl (73) už desítky let. Přitom některá tajemství...

17. března 2026

Beats for Love přivezou do Ostravy Charlotte de Witte. Chystá se i zimní verze

Belgická DJka Charlotte de Witte.

Za necelé čtyři měsíce roztančí, již po dvanácté, areál ostravských Dolních Vítkovic festival Beats for Love (B4L). Organizátoři největší tuzemské akce věnované elektronické taneční hudbě (EDM) při...

17. března 2026  16:04

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

17. března 2026  15:06

Soundtrack Poděbrady 2026: program, termín a vstupenky na festival filmové hudby

Zdeněk Barták přebírá ocenění na festivalu Soundtrack Poděbrady (2025)

Festival Soundtrack Poděbrady se v létě vrátí do středočeského lázeňského města. Jedenáctý ročník akce, která propojuje filmovou hudbu s multimediálními zážitky a setkáními s tvůrci, se uskuteční na...

17. března 2026  14:55

Spasitel upevňuje moc. Timothée Chalamet ukázal první snímky z Duny 3

Z filmu Duna: Část druhá

Herec Timothée Chalamet na svém instagramovém účtu zveřejnil první fotografie očekávaného sci-fi snímku Duna: Část třetí. Druhé pokračování pouštního eposu na motivy románu Franka Herberta bude mít v...

17. března 2026  13:15

Jak být lepší. Foglarův Modrý život se vrací jako mobilní aplikace. A s ní i Přístav volá

Jaroslav Foglar - Přístav volá

Co všechno se dá stihnout o polední pauze, tedy kromě oběda? Zkontrolovat sociální sítě, dojít nakoupit, vyřídit něco na poště nebo na úřadě a nebo taky napsat knihu. Právě o polední pauze v roce...

17. března 2026  11:01

KOMENTÁŘ: Není důležité, kdo Oscary vyhraje, ale kolik lidí se na ně dívá

Premium
Herečka Amy Madiganová pózuje s Oscarem za nejlepší ženskou vedlejší roli....

Z Oscarů dorazily tři dobré zprávy. Máme český podíl na vítězném dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi, nezapomněli tam na Theodora Pištěka a ve finále zvítězil zdravý rozum nad korektností, film Jedna...

17. března 2026

Velikonoční koncerty jsou zpět. Lichtenštejnský palác opět ožije klasickou hudbou

Velikonoční koncerty v Lichtenštejnském paláci

Svátky jara se blíží a s nimi i oblíbené gala koncerty v pražském Lichtenštejnském paláci. Po velmi úspěšném loňském ročníku se diváci opět mohou těšit na skladby českých i světových skladatelů...

17. března 2026  9:31

Filmoví Peaky Blinders se vrací v plné parádě. I když jde spíše o sázku na jistotu

Držitel Oscara Cillian Murphy ve filmu Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž

V pátek 20. března bude mít na streamovací službě Netflix premiéru celovečerní epilog seriálu Gangy z Birminghamu s podtitulem Nesmrtelný muž. První recenze jsou vesměs uspokojivé, najdou se ovšem i...

17. března 2026  8:39

Numetaloví klasici opět v Praze. V O2 areně budou v listopadu koncertovat Korn

Kapela Korn

Jedna z nejvýraznějších numetalových kapel Korn se v rámci Euro Tour 2026 vrátí do Prahy. Vystoupí 16. listopadu v O2 areně a společnost jí budou dělat speciální hosté Architects a Pixel Grip.

16. března 2026  16:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.