Loni na podzim to bylo dvacet let, co česká kina obsadili Snowboarďáci. Generační komedie z prostředí zasněžených Krkonoš tehdy slavila velký úspěch a do všeobecného povědomí vystřelila jména Jiřího Mádla a Vojtěcha Kotka. Stejně jako režiséra filmu Karla Janáka. Nyní začíná být okolo této sestavy opět rušno. Jak je to s údajnými Snowboarďáky 2, vysvětluje sám režisér.

Po těch dvaceti letech asi člověk chytne takovou nostalgii a chce si to zopakovat... Bylo to hezké, ale o to těžší je to překonávat. Karel Janák