Počin absolventky FAMU je mezi finalisty studentského Oscara. Uvedli jej ve Varech

Student Academy Awards patří mezi nejprestižnější studentské filmové soutěže na světě a fungují coby odrazový můstek mnoha budoucích držitelů Oscarů. Za tvůrce o úspěchu informovala Alexandra Hroncová.
„Z letošních přihlášek postoupilo do finále 28 filmů, sedm v každé kategorii. Vítězové budou oznámeni v srpnu, ceremoniál se uskuteční 14. září v Torontu,“ sdělila Hroncová.
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Volklore sleduje fiktivní influencerku Vivi, která během roku provází diváky sezonními lidovými zvyky – ve světě, kde jsou rituály přetvářeny v módní trendy, reklamní kampaně a virální obsah.
Film je natočený v moravském nářečí prokládaném anglicismy, s anglickými titulky a formálně kombinuje několik žánrů.
„Folklor v něm (ve filmu) chápu jako živou formu kulturního vyjádření, formovanou společenskými hodnotami a trhem,“ uvedla Štěpánová. Jejím cílem nebylo téma romantizovat, ale ukázat on-line realitu, která je čím dál běžnější.
Absolventka pražské FAMU Viktorie Štěpánová v současné době působí jako multidisciplinární designérka pohybující se mezi módou, videem, grafickým designem a ilustrací.
Zajímá ji spotřební kultura jako prostor, kde se ze spotřeby stává forma produkce. Její předchozí animovaný dokument Vevnitř z roku 2020 byl nominován na studentskou cenu BAFTA a promítal se na řadě mezinárodních festivalů.
V její filmografii je také autorský snímek EO DE ME a hudební videoklipy, mimo jiné pro zpěváka Michala Hrůzu.
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Ocenění Student Academy Awards od roku 1972 uděluje americká Akademie filmového umění a věd za absolventské filmařské počiny.
Z českých filmařů jej získal Jan Svěrák v roce 1989 za snímek Ropáci, Marie Dvořáková za film Kdo je kdo v mykologii (2017), česko-ruská filmařka Darja Kaščejevová (Daria Kashcheeva) za animovaný film Dcera (2019) a dvojice Pavel Sýkora a Viktor Horák za snímek Krajan (2024).