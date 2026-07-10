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Počin absolventky FAMU je mezi finalisty studentského Oscara. Uvedli jej ve Varech

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  12:47

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Snímek Volklore režisérky Viktorie Štěpánové je finalistou Student Academy Awards. | foto: Mezinárodní filmový festival Karlovy VaryAP

Experimentální videoesej Volklore režisérky Viktorie Štěpánové vybrali mezi sedm finalistů 53. ročníku studentských Oscarů (Student Academy Awards). Film uspěl v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Tento týden měl premiéru na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech.

Student Academy Awards patří mezi nejprestižnější studentské filmové soutěže na světě a fungují coby odrazový můstek mnoha budoucích držitelů Oscarů. Za tvůrce o úspěchu informovala Alexandra Hroncová.

„Z letošních přihlášek postoupilo do finále 28 filmů, sedm v každé kategorii. Vítězové budou oznámeni v srpnu, ceremoniál se uskuteční 14. září v Torontu,“ sdělila Hroncová.

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Volklore sleduje fiktivní influencerku Vivi, která během roku provází diváky sezonními lidovými zvyky – ve světě, kde jsou rituály přetvářeny v módní trendy, reklamní kampaně a virální obsah.

Film je natočený v moravském nářečí prokládaném anglicismy, s anglickými titulky a formálně kombinuje několik žánrů.

„Folklor v něm (ve filmu) chápu jako živou formu kulturního vyjádření, formovanou společenskými hodnotami a trhem,“ uvedla Štěpánová. Jejím cílem nebylo téma romantizovat, ale ukázat on-line realitu, která je čím dál běžnější.

_volklore_

Volklorní světová premiéra už tento pátek 3.7.

KVIFF
Sekce Imagina
Divadlo Husovka ve 13:30

Tož těšíme se ‍♂️

#volklore#kviff#worldpremiere#imagina

1. července 2026 v 21:51, příspěvek archivován: 10. července 2026 v 12:21
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Absolventka pražské FAMU Viktorie Štěpánová v současné době působí jako multidisciplinární designérka pohybující se mezi módou, videem, grafickým designem a ilustrací.

Zajímá ji spotřební kultura jako prostor, kde se ze spotřeby stává forma produkce. Její předchozí animovaný dokument Vevnitř z roku 2020 byl nominován na studentskou cenu BAFTA a promítal se na řadě mezinárodních festivalů.

V její filmografii je také autorský snímek EO DE ME a hudební videoklipy, mimo jiné pro zpěváka Michala Hrůzu.

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Ocenění Student Academy Awards od roku 1972 uděluje americká Akademie filmového umění a věd za absolventské filmařské počiny.

Z českých filmařů jej získal Jan Svěrák v roce 1989 za snímek Ropáci, Marie Dvořáková za film Kdo je kdo v mykologii (2017), česko-ruská filmařka Darja Kaščejevová (Daria Kashcheeva) za animovaný film Dcera (2019) a dvojice Pavel Sýkora a Viktor Horák za snímek Krajan (2024).

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