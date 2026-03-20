Snad se z toho brzy dostane. Fanoušci reagují na smrt Chucka Norrise

„Dřív zemře smrt než Chuck Norris.“ „Snad se z toho brzy dostane.“ „Je to fake. Chuck Norris je totiž nesmrtelný.“
Sotva se zveřejnily zprávy o smrti akčního hrdiny, nenechali fanoušci na něm nit suchou. Samozřejmě v tom dobrém slova smyslu.
„Ze smrti by se neměla dělat legrace. Ale v případě Chucka je to asi jediná výjimka, kdy to pasuje, jako u nikoho jiného. Myslím, že se vtipům nahoře teď upřímně směje.“ I to vyjadřuje úctu, jakou fanoušci vyjadřovali legendě bojových umění a akčních filmů.
Vždyť i sám Chuck Norris kdysi prohlásil, že se těmto vtipům směje a dokonce vybral vybral žebříček těch, které má nejraději.
Vtipy o Chucku Norrisovi
výběr
Tak například: „Když Chuck Norris vyřizuje své daně, pošle jen čistý formulář a přiloží svou fotku, kde je přikrčený a připravený k útoku. Chuck Norris ještě nikdy nemusel platit daně.“
Říkalo se o něm, že se v roce 1940 narodil ve srubu, který si sám vlastnoručně postavil. Dokázal rozbrečet cibuli.
Proslavil se i v českých reklamách. Před patnácti lety s ním operátor natočil sérii spotů ve virtuálním městečku Chuckovice (čti Čakovice). Byl tehdy velmi profesionální. Neubral ani ze svého pověstného kamenného výrazu.
Říkalo se o něm, že si o vtipy, které parodují jeho slavnou postavu texaského rangera Walkera přímo koleduje. Příliš čítankový, vzorný a neporazitelný. Jako Mirek Dušín.
Kdysi také rozjel programy pro problémovou mládež. „Děti potřebují hrdiny, kteří jim vyplní čas. Dostanou cíl, nepotřebují pak zbraně a neohrozí je ani drogy,“ tvrdil Norris, který děti učil i bojová umění.
Fanoušci by rádi, aby zprávy o jeho skonu byly v duchu vtipů o něm. Ale... „Chuck Norris nezemřel, dal si férovku se smrtí a protože vyhrál, ukecala ho, aby si vzal dlouhou dovolenou,“ uzavřel ve svém komentáři jeden z nich.