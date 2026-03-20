Snad se z toho brzy dostane. Fanoušci reagují na smrt Chucka Norrise

Autor: ,
  16:07
Stal se terčem mnoha memů a vtipů. Chuck Norris se jim s chutí zasmál. Dokonce kdysi vydal žebříček svých nejoblíbenějších. Jeho fanoušci si neodpustili vtipy ani teď po jeho smrti. Přesně v duchu humoru, který právě jeho příznivce spojoval.
Chuck Norris ve filmu Invaze U.S.A. (1985) | foto: © Live Entertainment

Chuck Norris
35 fotografií

„Dřív zemře smrt než Chuck Norris.“ „Snad se z toho brzy dostane.“ „Je to fake. Chuck Norris je totiž nesmrtelný.“

Sotva se zveřejnily zprávy o smrti akčního hrdiny, nenechali fanoušci na něm nit suchou. Samozřejmě v tom dobrém slova smyslu.

„Ze smrti by se neměla dělat legrace. Ale v případě Chucka je to asi jediná výjimka, kdy to pasuje, jako u nikoho jiného. Myslím, že se vtipům nahoře teď upřímně směje.“ I to vyjadřuje úctu, jakou fanoušci vyjadřovali legendě bojových umění a akčních filmů.

Vždyť i sám Chuck Norris kdysi prohlásil, že se těmto vtipům směje a dokonce vybral vybral žebříček těch, které má nejraději.

Vtipy o Chucku Norrisovi

výběr

  • Chuck Norris umí hrát poker bez karet.
  • Chuck Norris nepotřebuje zbraně, to zbraně potřebují Chucka Norrise.
  • Okolní vesmír existuje, protože se bojí být na stejné planetě jako Chuck Norris!
  • Dinosauři vymřeli kvůli Chucku Norrisaurovi.
  • Chuck Norris se dokáže na jedno nadechnutí potopit na dno Mariánského příkopu!
  • Chuck Norris byl jednou v souboji s nožem a nůž prohrál.
  • Chuck Norris vyčerpal všechna data neomezeného tarifu.

Tak například: „Když Chuck Norris vyřizuje své daně, pošle jen čistý formulář a přiloží svou fotku, kde je přikrčený a připravený k útoku. Chuck Norris ještě nikdy nemusel platit daně.“

Říkalo se o něm, že se v roce 1940 narodil ve srubu, který si sám vlastnoručně postavil. Dokázal rozbrečet cibuli.

Proslavil se i v českých reklamách. Před patnácti lety s ním operátor natočil sérii spotů ve virtuálním městečku Chuckovice (čti Čakovice). Byl tehdy velmi profesionální. Neubral ani ze svého pověstného kamenného výrazu.

Říkalo se o něm, že si o vtipy, které parodují jeho slavnou postavu texaského rangera Walkera přímo koleduje. Příliš čítankový, vzorný a neporazitelný. Jako Mirek Dušín.

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě ve čtvrtek trénoval

Byl akčním hrdinou, věnoval se bojovým uměním. Angažoval se v politice, byl poradcem prezidenta George Bushe.

Kdysi také rozjel programy pro problémovou mládež. „Děti potřebují hrdiny, kteří jim vyplní čas. Dostanou cíl, nepotřebují pak zbraně a neohrozí je ani drogy,“ tvrdil Norris, který děti učil i bojová umění.

Fanoušci by rádi, aby zprávy o jeho skonu byly v duchu vtipů o něm. Ale... „Chuck Norris nezemřel, dal si férovku se smrtí a protože vyhrál, ukecala ho, aby si vzal dlouhou dovolenou,“ uzavřel ve svém komentáři jeden z nich.

Jako koho si budete Chucka Norrise pamatovat?

celkem hlasů: 2627
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Témata: Chuck Norris, Smrt

Nejčtenější

Snad se z toho brzy dostane. Fanoušci reagují na smrt Chucka Norrise

Chuck Norris ve filmu Invaze U.S.A. (1985)

Stal se terčem mnoha memů a vtipů. Chuck Norris se jim s chutí zasmál. Dokonce kdysi vydal žebříček svých nejoblíbenějších. Jeho fanoušci si neodpustili vtipy ani teď po jeho smrti. Přesně v duchu...

20. března 2026  16:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.