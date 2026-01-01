Pavel Nečas zemřel ve věku 59 let. Diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech 3Bobule nebo Příběh kmotra.
„Pavle, minci pod jazyk a šťastnou plavbu, kamaráde,“ napsal na Facebook herec Ladislav Hampl, který ztvárnil v Okresním přeboru postavu Jarmila.
Později přidal fotku, na které sedí Nečas v golfovém vozítku, kouří doutník a v ruce drží láhev s pivem. „Sbohem, kamaráde!“ dodal Hampl.
Záchranáři popsali, co se oblíbenému herci stalo.
„Ve středu večer jsme zasahovali u muže kolem 60 let, který měl náhlou zástavu oběhu. Do příjezdu záchranné služby mu byla po celou dobu poskytována asistovaná první pomoc po telefonu. Ani následně, po třicetiminutové resuscitaci, se bohužel nepodařilo obnovit životní funkce a byla konstatována smrt,“ řekl Blesku mluvčí záchranářů Karel Kirs.
Pískal si a smál se, vzpomíná na Pavla Nečase tvůrce Okresního přeboru
Na Nečase zavzpomínal i sportovní komentátor a moderátor Jaromír Bosák. Spolu se potkávali na hřišti v dresu Real Topu Praha nebo na golfovém hřišti.
„Ahoj, Pavle, tohle si nám dělat neměl, to se nemělo stát. Na nebeské fairwaye si si odskočil strašlivě brzo. Budeš nám tady moc chybět. Díky za všechno. A drž mi místo ve svém flightu, drobné budu mít sebou,“ napsal na Facebook Bosák. K příspěvku přiložil několik snímků Nečase a přidal i smutného smajlíka.
Jako jeden z prvních zavzpomínal na svého zesnulého kamaráda herec a promotér bojových sportů Matouš Rajmont.
„Každý den se ráno bojím otevírat zprávy, abych se nedozvěděl nějakou tragédii. To, že se dozvím tohle, jsem ale nečekal ani v tom nejhorším snu. Vždyť jsme spolu předevčírem mluvili … To je strašný, Pavle,“ napsal k černobílé fotce Nečase Rajmont.
Eva Burešová, Nečasova herecká kolegyně ze seriálu Zoo, nahrála na Instagram jejich společné video a přidala pasáž z divadelní hry Osobní strážce. „Já vím, vždycky někdo někoho opouští, co? Tak sbohem můj Bille Devaney. Tvoje Rachel z Hlučína, za co sis ze mě vždycky tak rád dělal legraci.“
Stručné postesknutí napsala rovněž na Instagram Eva Decastelo. „Doprdele, Pavle,“ připsala k Nečasově fotce. „Pavlíčku, nevěřím... Tohle bolí,“ poslal vzkaz Nečasovi herec David Gránský.
Už na silvestra se o smrti Pavla Nečase dozvěděla herečka Ivana Korolová. „Tohle mi včera vyrazilo dech. Pavlíku, kdo by řekl, že jsme spolu tehdy hráli naposledy,“ zavzpomínala Korolová. „Přátelé, žijte, milujte a važte si sebe navzájem a opravdu neřešte, co nemusíte,“ dodala.