Jen u nás streamovací služby nepřispějí na domácí film, líčí producent

Podle Strnada tak znovu zaostáváme za Francií, Polskem a jinými zeměmi, které už streamovacím službám podporu domácí tvorby v různých formách a výši uložily. „Zatímco Dánsko před několika týdny oznámilo, že 6 % z příjmů od tamních uživatelů streamovacích firem půjde na podporu původní tvorby, Česko je zde nechá podnikat bez jakýchkoli závazků,“ líčí Strnad, nositel čtyř Českých lvů za filmy Rok ďábla, Štěstí, Protektor, Bába z ledu a dvou Evropských filmových cen za snímky René a Alois Nebel.

Jaký bude podle vás dopad streamingu na český film?

Po Netflixu, který tu otevřel služby už v roce 2016, je dnes možné si předplatit HBO Max, Apple TV+ či Amazon Prime, nyní se přidává Disney+. To je určitě skvělá zpráva pro fanoušky, horší už pro distributory a producenty. Na jednu stranu se sice rozšiřuje možnost distribuce jejich filmů a přichází náhrada za trh s DVD, na druhou stranu bude mít streaming velký dopad na návštěvnost kin, která jsou pro české filmy stále hlavním zdrojem příjmů. Ostatní evropské státy se na tuto změnu připravují a chystají opatření na podporu původní audiovizuální tvorby v nových podmínkách. Nikoli však Česko.

Zažila už národní kinematografie podobnou hrozbu?

Podobný problém jsme řešili na začátku 90. let s příchodem komerční televize. Tehdy nám mediální odborníci ze západní Evropy doporučovali zavedení systému, kde budou vysílatelé přispívat na původní tvorbu. Naši politici jim však darovali licence zdarma a bez závazků. Když začala v roce 1994 vysílat Nova, propadla se během následujících dvou let návštěvnost kin o 58 % a český film tak přišel o značnou část příjmů z distribuce nutných pro investice do tvorby. Situaci se podařilo napravit až v roce 2012 zákonem o audiovizi, který zavázal komerční stanice přispívat do Státního fondu kinematografie 2 % svých příjmů z reklamy, stejně jako distributory a kina.

Co udělali nynější zákonodárci, aby se varovaná situace neopakovala?

Zatím nic. V návrhu zákona, který připravilo ministerstvo kultury, není jediné ustanovení na podporu domácí tvorby. Platformy, které potřebují nabízet stále nový obsah, budou kupovat programy ze zemí s velkým trhem. Státy jako Česko jim nemohou bez povinných investic do místní tvorby konkurovat. Je to bezprecedentní ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi, které využívají implementaci směrnice k zavedení nových pravidel. A je to nefér vůči všem ostatním, televizím, distributorům, kinům a producentům, kteří již do systému přispívají.

Dá se situace zachránit zpětně, třeba novelou zákona o audiovizi?

Právě to politici slibují, jenže o problémy se začnou zajímat, až když nastane krize a oni mohou přijít zachraňovat český film. Otázkou je, zda bude ještě co zachraňovat. Vzhledem k tomu, že Česká televize ohlásila škrty v investicích do původní tvorby a Státnímu fondu kinematografie chybějí finance v systému takzvaných pobídek, to s budoucností národního filmu nevypadá vůbec dobře.