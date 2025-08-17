Zemřel slovenský herec a bavič Oldo Hlaváček, bylo mu 91 let

Ideální prostor, kde mohl bratislavský rodák projevit svůj jedinečný smysl pro parodii a karikaturu, našel také v rozhlase.
Hlaváček často vystupoval s dnes už zesnulým hercem, zpěvákem a bavičem Ivanem Krajíčkem. V letech 1973-1999 spolu vydali a namluvili celkem šest alb s názvem Hostinec Pod gaštanom. Svou komikou, vycházející především z lidových zdrojů, tak vytvářeli protipól intelektuálního humoru neméně oblíbené dvojice Lasica–Satinský.
Členem činohry Slovenského národního divadla (SND) byl v letech 1962 až 2011. Na jeho scéně účinkoval například i ve slovenské verzi hry Václava Havla Odcházení, která měla premiéru v listopadu 2008.
Ve filmu debutoval v roce 1962 ve snímku Polnoc bude o päť minút. Od té doby ztvárnil role ve více než 90 filmech, zahrál si ale i v televizních seriálech Tajné životy (2015) nebo Zoo (2016).
Za zásluhy o rozvoj divadelní, rozhlasové a filmové tvorby mu prezident Rudolf Schuster v únoru 2004 udělil vyznamenání Kříž prezidenta Slovenské republiky II. stupně, připomněl na svém webu list Sme.
Hlaváček se v říjnu 2013 v Bratislavě zúčastnil odhalení pamětní tabule politickým vězňům komunistického režimu. Sám byl v roce 1957 na rok uvězněn za pobuřování. Po návratu z vězení jej přijali do práce v bratislavském Slovnaftu jako řidiče parního válce, později mu však nabídka z Divadla Jonáše Záborského v Prešove umožnila pokračovat v herecké dráze.
Svou profesionální kariéru Hlaváček ukončil na prknech SND, kde nastudoval poslední roli ve hře Pohreb alebo svadba – čo skôr? Naposledy si zahrál v červnu 2021, poznamenal server HNonline.sk.
Oldo Hlaváček byl dědečkem modelky Michaely Hlaváčkové.