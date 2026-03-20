„Pohrával jsem si s myšlenkou, co by se stalo, kdyby středobodem vyprávění nebyl člověk,“ říká režisér György Pálfi o svém vizionářském snímku, kde se malé lidské příběhy odehrávají na pozadí těch velkých, drůbežích.
Humorné drama vypráví o slepičí vyvrhelce, která má černé peří a touží po mateřství. Na své tragikomické cestě za svobodou se setkává s nerovnostmi, absurditami systému i lidským sobectvím.
Režisér pracoval na snímku s reálnými slepicemi. Titulní roli tak zastalo osm od sebe nerozeznatelných opeřených hereček. Není tak jasné, jestli hvězdou filmu je Feri, Anett, Nóra, Eti, Szandi, Enci, Eszter nebo Enikö.
Jejich trénink se uskutečnil pod dohledem zkušeného hollywoodského cvičitele Árpáda Halásze a začal několik měsíců před natáčením. Prvním krokem bylo, aby si slepice zvykly na lidskou přítomnost, druhým pak objevit konkrétní herecké kvality každé z nich. Zatímco jedny byly dobré v klování a běhání, jiným zase šlo skákání, šourání se nebo dlouhé sezení. Žádná ale nezvládla natáčet déle než 20 až 30 minut.
Jednu výhodu to ale podle Pálfiho přeci jenom mělo: „Slepice jsou velmi citlivé na všechny druhy napětí. Jejich přítomnost proto na place zaručovala klid a veselou náladu pro všechny.“
Slepice vznikala v maďarsko-řecko-německé koprodukci, přičemž samotné natáčení se uskutečnilo v Řecku.
Oceňovaný maďarský filmař Pálfi, který se proslavil surrealistickou Taxidermií nebo experimentálním Final Cut – Dámy a pánové, má totiž jako hlasitý kritik Orbánova režimu zákaz ve své domovině točit.
„Kromě té neuhasitelné vnitřní potřeby něco tu po sobě zanechat je to taky film o osobní zodpovědnosti a o tom, zda lze naše vlastní životy oddělit od událostí, které se odehrávají kolem nás,“ říká Pálfi.
Světová premiéra Slepice se konala na festivalu v Torontu, kde snímek získal zvláštní uznání. Zahraniční recenze na něm vyzdvihují zejména Pálfiho schopnost vetknout své opeřené herečce takovou emoční hloubku a výrazivo, až má divák pocit, že ví, co si zvíře vlastně myslí.
Snímek se v předpremiéře představí na festivalu Dny evropského filmu a následně vstoupí do kin 16. dubna.