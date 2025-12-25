Přes dva miliony diváků. Štědrovečerní pohádka ovládla sledovanost

Tomáš Šťástka
  11:41
Nejsledovanějším pořadem letošního Štědrého dne se stala premiéra pohádky Záhada strašidelného zámku. Vidělo ji 2,29 milionu diváků při podílu na sledovanosti 58,05 %, alespoň tři minuty (tzv. zásah) z nové pohádky si pustilo 2,93 milionu diváků. V kontextu posledních patnácti let to však na štědrovečerní pohádku nejsou zas tak zázračná čísla.
Jiří Mádl a Pavel Kříž v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)

foto: © Česká televize / Jaroslav Fikota

Sofie Anna Švehlíková a Oskar Hes v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)
Jiří Mádl a Pavel Kříž v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)
Oskar Hes a Sofie Anna Švehlíková v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)
Pavel Kříž v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)
„Devět nejsledovanějších pořadů Štědrého dne nabídla Česká televize, v hlavním vysílacím čase mezi 19:00 a 22:00 hodinou ji sledovalo 54,66 % diváků se zapnutou televizí,“ uvedl za veřejnoprávní médium Radek Konečný.

Druhým nejsledovanějším pořadem Štědrého dne se stala pohádka Anděl Páně 2, kterou si nenechalo ujít 1,61 milionu diváků, tedy 41,25 % všech se zapnutou televizí. Zásah tradiční pohádky činil 2,35 milionu diváků. Třetí příčku obsadily Pelíšky, které přilákaly 1,21 milionu diváků při podílu na sledovanosti 47,47 %, zásah dosáhl na 1,92 milionu diváků.

RECENZE: K štědrovečerním kouzlům se Záhada strašidelného zámku propila čajem

„Vánoční program ČT už tradičně láká k televizním obrazovkám děti. V divácké skupině 4 – 14 let sledovalo pohádku Záhada strašidelného zámku 172 tisíc dětí, tedy 56,65 % všech se zapnutou televizí. Anděla Páně 2 pak v této divácké skupině sledovalo 141 tisíc diváků při podílu 60,02 %,“ upřesnil Konečný.

Česká televize tedy obsadila devět z deseti nejsledovanějších pořadů Štědrého dne. „Diváky mimo jiné zaujaly pohádky jako Tajemství staré bambitky, Krakonošovo tajemství nebo Byl jednou jeden král…,“ doplnil zástupce tiskového mluvčího ČT. Mezi pořady České televize se podle dat serveru Mediaguru vklínila pouze repríza americké klasiky Sám doma, kterou vysílala Prima. Obsadila deváté místo.

Vánoční hity i vánoční propadáky. Natočil nejsledovanější pohádku Troška, či Strach?

Novinku Záhada strašidelného zámku natočil režisér Ivo Macharáček, tvůrce filmové série Tajemství staré bambitky. V hlavních rolích se zde představili Oskar Hes a Sofie Anna Švehlíková a dále Jiří Mádl, Pavel Kříž či Jana Plodková.

Nejsledovanější českou vánoční pohádkou nadále zůstává Troškova Princezna ze mlejna 2, která v roce 2001 dosáhla na dnes už těžko překonatelných 4,01 milionu diváků. Strachův Anděl Páně 2 se o šestnáct let později dostal na 3,6 milionu diváků. Pomyslné třetí místo patří Janákově pohádce O vánoční hvězdě z roku 2020, kterou vidělo 3,3 milionu diváků.

Podle dat filmového serveru Kinobox je průměrná sledovanost štědrovečerních premiér za minulé desetiletí (tedy roky 2011-2020) 2,8 milionu diváků. Sledovanost novinky Záhada strašidelného zámku tedy zůstává v tomto kontextu pod průměrem.

Ve srovnání s loňskou premiérou Tři princezny se jí ale dařilo, loni si totiž novinku pustilo jen 1,9 milionu diváků.

Když se dotknete něčeho opravdového, není cesty zpět, říká herečka Elizaveta Maximová

