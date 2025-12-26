Na Boží hod vyhrála u diváků slovenská koprodukční pohádka Největší zázrak

Příběh o princezně Anně a pekaři Ondřejovi byl na Boží hod nejsledovanější, rekordy ale netrhal. Je až devatenáctou nejsledovanější pohádkou vysílanou v hlavním čase na 1. svátek vánoční od roku 1997, kdy začalo měření sledovanosti.
Druhou příčku nejvyhledávanější pohádky dne obsadilo pokračování Tajemství staré bambitky se sledovaností 997 tisíc diváků při podílu na trhu 41,61 %. Zásah pořadu pak převýšil 1,4 milionu lidí.
Osm nejsledovanějších nezpravodajských pořadů na Boží hod odvysílal program ČT1. Sváteční diváky bavily například snímky Láska rohatá, Jak vytrhnout velrybě stoličku, Za humny je drak nebo Noc na Karlštejně. Mezi 19:00 – 22:00 hodinou pak Českou televizi vyhledalo 45,61 % všech diváků se zapnutou televizí.