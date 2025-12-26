Na Boží hod vyhrála u diváků slovenská koprodukční pohádka Největší zázrak

Premiéru pohádky Největší zázrak si na Boží hod nenechalo na obrazovkách České televize ujít 1,8 milionu diváků starších čtyř let při podílu na sledovanosti 44,19 %. Zásah pořadu se vyšplhal na 2,3 milionu lidí.
Příběh o princezně Anně a pekaři Ondřejovi byl na Boží hod nejsledovanější, rekordy ale netrhal. Je až devatenáctou nejsledovanější pohádkou vysílanou v hlavním čase na 1. svátek vánoční od roku 1997, kdy začalo měření sledovanosti.

Druhou příčku nejvyhledávanější pohádky dne obsadilo pokračování Tajemství staré bambitky se sledovaností 997 tisíc diváků při podílu na trhu 41,61 %. Zásah pořadu pak převýšil 1,4 milionu lidí.

RECENZE: Čaroděj třetí kategorie? Pohádka Největší zázrak si s hrdinou neporadila

Osm nejsledovanějších nezpravodajských pořadů na Boží hod odvysílal program ČT1. Sváteční diváky bavily například snímky Láska rohatá, Jak vytrhnout velrybě stoličku, Za humny je drak nebo Noc na Karlštejně. Mezi 19:00 – 22:00 hodinou pak Českou televizi vyhledalo 45,61 % všech diváků se zapnutou televizí.

Líbila se vám pohádka Největší zázrak?

celkem hlasů: 172
Když se dotknete něčeho opravdového, není cesty zpět, říká herečka Elizaveta Maximová

RECENZE: K štědrovečerním kouzlům se Záhada strašidelného zámku propila čajem

50 % Premium
Sofie Anna Švehlíková a Oskar Hes v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)

Už tu byly horší, ale i lepší štědrovečerní pohádky než Záhada strašidelného zámku, v níž se kouzla příliš dlouho jen předstírala, než konečně vzlétla čarodějka na koštěti. Samozřejmě hodná...

KVÍZ: Stínadla se bouří. Vyhrajte zásadní foglarovku v soutěžním kvízu

Rychlé šípy ve Stínadlech (Z výstavy Ženy a jiná dobrodružství Bohumila...

Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Jako třetí v pořadí vychází druhý díl z trilogie Rychlých Šípů...

RECENZE: Čaroděj třetí kategorie? Pohádka Největší zázrak si s hrdinou neporadila

50 % Premium
Jan Budař v pohádce Největší zázrak

Slovenská koprodukční pohádka Největší zázrak, kterou ČT uvedla na Boží hod, přidala k tradiční love story princezny a plebejce jednu slibnou postavu, čaroděje nešiku. Ale bohužel ji využila pramálo,...

Bude Anděl Páně 3? Dejž to Pánbůh, děti moje, vzkazuje z nebe sám Jiří Bartoška

Premium
Z natáčení pohádky Anděl Páně 2. Herec Jiří Bartoška.

Anděl Páně měl premiéru před dvaceti lety a společně s druhým dílem se stal novodobou klasikou televizních Vánoc. Zvažovaný třetí film ztratil smrtí Jiřího Bartošky nenahraditelného představitele...

Jaký bude TV program na Štědrý den? Kde sledovat Kevina, Pelíšky či Anděla Páně

Macaulay Culkin ve filmu Sám doma (1990)

Televizní program na Štědrý den 24. prosince 2025 je plný pohádek, které k Vánocům neodmyslitelně patří. Představte si to: venku se setmělo, stromeček září, z krbu sálá teplo a pod ním už netrpělivě...

Výlet do časů, kdy ilustrace byla králem. Kniha holduje kreslíři Junkovi

Monografie ukazuje všestranného malíře Václava Junka. Ilustroval slabikář i...

Hradecký publicista Jiří Polák se rád vrací, řečeno s klasikem trampské písně, „do poválečných let, kdy vycházel náš starý dobrý Vpřed... “ Ctitele Jaroslava Foglara tam vede nejen věčná klukovská...

26. prosince 2025  7:47

KVÍZ: Do obráceného světa a zpět. Patříte mezi fanoušky seriálu Stranger Things?

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Ostře sledovaný seriálový fenomén Stranger Things spěje do finále, které snad nemůže být jiné než grandiózní. S ničím menším se početný fanouškovský tábor nesmíří. Další tři díly jako příprava na...

vydáno 26. prosince 2025

RECENZE: Čaroděj třetí kategorie? Pohádka Největší zázrak si s hrdinou neporadila

50 % Premium
Jan Budař v pohádce Největší zázrak

Slovenská koprodukční pohádka Největší zázrak, kterou ČT uvedla na Boží hod, přidala k tradiční love story princezny a plebejce jednu slibnou postavu, čaroděje nešiku. Ale bohužel ji využila pramálo,...

25. prosince 2025  21:50

Soudružko, proč tu vystupuje doktor? Jak filmy a pohádky dostaly od režimu výprask

Premium
Alena Vránová a Vladimír Ráž v pohádce Pyšná princezna (1952)

Až se pod stromečkem upelešíte u pohádek Princezna se zlatou hvězdou, Šíleně smutná princezna nebo u komedie S tebou mě baví svět, měli byste vědět, že si tím kazíte vkus. A že vašim dětem tyhle...

25. prosince 2025

„Jeho dílo obohatí i dnes.“ Desítky lidí si na Vyšehradě připomněly úmrtí Karla Čapka

Karel Čapek

Ke hrobu spisovatele Karla Čapka na pražském Vyšehradě přišly na Boží hod před polednem desítky lidí. Setkání se koná pravidelně ve výroční den jeho úmrtí v roce 1938. Člen výboru pořádající...

25. prosince 2025  15:17

TRAILERY ROKU: Nejvíce lákala drsná série Adolescent, zkáza Titanu či Hra na oliheň

Kriminální minisérie od Netflixu Adolescent

Rok 2025 přinesl řadu působivých trailerů slibujících napětí a akci. Mezi nejočekávanější projekty patřil mimo jiné seriál Adolescent, technicky výjimečné psychologické drama natočené na jeden jediný...

25. prosince 2025  13:31

Mistr improvizace. Zemřel Pat Finn, zahrál si v seriálech Přátelé či Průměrňákovi

Courtney Thorne-Smithová, James Belushi, Pat Finn a Stacey Travisová v seriálu...

Ve věku 60 let zemřel americký herec Pat Finn, známý ze seriálů Přátelé či Průměrňákovi. S odvoláním na oznámení rodiny o tom informoval server BBC. Komik a mistr improvizace, který se podle...

25. prosince 2025  12:06

Přes dva miliony diváků. Štědrovečerní pohádka ovládla sledovanost

Jiří Mádl a Pavel Kříž v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)

Nejsledovanějším pořadem letošního Štědrého dne se stala premiéra pohádky Záhada strašidelného zámku. Vidělo ji 2,29 milionu diváků při podílu na sledovanosti 58,05 %, alespoň tři minuty (tzv. zásah)...

25. prosince 2025  11:41

Co nepropásnout v televizi na Štěpána? 26. prosinec začne Kostí v krku

Juraj Ďurdiak a Libuše Šafránková v pohádce Princ a Večernice (1978)

Televizní program na druhý svátek vánoční, pátek 26. prosince 2025, je plný oddechové zábavy. Těšte se na Lotranda a Zubejdu, nestárnoucí S čerty nejsou žerty nebo pohádku Princ a Večernice....

25. prosince 2025

KVÍZ: Jsem čestný muž a šlechtic. Oslavte kvízem výročí seriálu Arabela

Jana Nagyová v seriálu Arabela (1980)

Přesně před pětačtyřiceti lety, 25. prosince roku 1980, se na televizních obrazovkách poprvé objevil pohádkový seriál Arabela, zrozený z tvůrčí fantazie pánů Václava Vorlíčka a Miloše Macourka....

vydáno 25. prosince 2025

RECENZE: K štědrovečerním kouzlům se Záhada strašidelného zámku propila čajem

50 % Premium
Sofie Anna Švehlíková a Oskar Hes v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)

Už tu byly horší, ale i lepší štědrovečerní pohádky než Záhada strašidelného zámku, v níž se kouzla příliš dlouho jen předstírala, než konečně vzlétla čarodějka na koštěti. Samozřejmě hodná...

24. prosince 2025  20:30

