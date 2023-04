Co se stalo před slavnou Pomádou? Na SkyShowtime začíná seriál Grease

SkyShowtime, nová evropská streamovací služba, která je dostupná na více než dvaceti trzích zahrnujících 90 milionů domácností, vstupuje do Česka s muzikálovým seriálem Grease: Rise of the Pink Ladies. Premiérové epizody projektu z produkce Paramount Television Studios budou k vidění každý pátek.

Příběh se odehrává před původní slavnou Pomádou z roku 1978, v níž zářili John Travolta a Olivia Newton-Johnová. V roce 1954, než začal vládnout rock’n’roll a než T-Birds byli největší frajeři ve škole, se čtyři naštvaní outsideři rozhodnou, že se začnou bavit po svém, a vyvolají morální paniku, která navždy změní střední školu Rydell High.

V seriálu hrají Marisa Davila, Cheyenne Isabel Wellsová, Ari Notartomaso a Tricia Fukuhara či Johnathan Nieves a Jason Schmidt. Scenáristkou, režisérkou i producentkou je Annabel Oakesová, na choreografii i režii se podílel Jamal Sims a hudbu dodal Justin Trante, skladatel nominovaný na cenu Grammy.

SkyShowtime potvrdila rovněž datum premiéry nového seriálu Fatal Attraction, jehož osm epizod bude od 22. května k vidění vždy ve čtvrtek. Jde o předělávku klasického erotického thrilleru 80. let, osudovou přitažlivost nyní příběh prozkoumá s Joshuou Jacksonem a Lizzy Caplanovou, kteří vystřídali Michaela Douglase a Glenn Closeovou z původního filmu.

SkyShowtime je k dispozici přímo v aplikaci SkyShowtime na zařízeních s operačním systémem Apple iOS, tvOS, na zařízeních s operačním systémem Android, Android TV, Google Chromecast, LG TV, Samsung či prostřednictvím webových stránek. Cena měsíčního předplatného je 179 korun, lze jej však pořídit za 89 korun při aktivaci do 11. dubna.