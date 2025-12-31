Skoncujem s tím, říká naštvaný Hopper v traileru. Velké finále Stranger Things je tu

Matouš Waller
  6:00
Už jen pár hodin zbývá ho vydání úplně poslední epizody kultovního seriálu z dílny Netflixu. Závěrečný osmý díl Stranger Things uzavře téměř desetiletou ságu dvě hodiny po silvestrovské půlnoci. Podívejte se na trailer.

Už téměř před měsícem vypustila streamovací platforma Netflix první čtyři epizody osmé série kultovního seriálu Stranger Things. Po téměř deseti letech od vydání prvních epizod tím započalo pomalé uzavírání populárního amerického seriálu.

PRVNÍ DOJMY: Pátá řada Stranger Things začíná rázně, až se srdce fanouška rozbuší

Nyní je za rohem velkolepé finále. Úplně poslední osmý díl Netflix zveřejní ve čtvrtek 1. ledna ve dvě hodiny ráno. Skalní fanoušci by tedy z oslav Nového roku měli zamířit rovnou k obrazovkám.

Celovečerní seriál

Kvíz Stranger Things

Poslední díl Stranger Things narostl do stopáže celovečerního filmu. Délka většiny předchozích dílů se pohybovala okolo jedné hodiny, v závěrečné sérii jsou epizody citelně delší a finální osmá epizoda bude mít plných 125 minut.

I díky tomu se Netflix rozhodl k zatím bezprecedentnímu kroku a poslední díl zároveň se zveřejněním promítne ve vybraných kinech v USA i Kanadě. Čeští fanoušci mají smůlu, mimo severní Ameriku se dá na osmou epizodu podívat jen online.

Nejsledovanější seriál

Úvod páté série Stranger Things překonal všechna očekávání. Zájem fanoušků byl při zveřejnění prvních čtyř epizod koncem listopadu tak silný, že servery Netflixu jejich nápor nevydržely. Streamovací platforma se během zahajovacího večera potýkala s výpadky.

Stranger Things 5 překonaly Wednesday i své rekordy. Netflix hlásí megahit

Podle dat společnosti se na první čtyři epizody během necelého týdne podívalo bezmála šedesát milionů diváků. V historii Netflixu jde o nejlepší start anglicky mluveného seriálu, který překonal i tři roky starý rekord první série Wednesday.

Smíšené ohlasy

Sami tvůrci seriálu, bratři Matt a Ross Dufferovi, už před zveřejněním prvních epizod poslední série uvedli, že nechtějí věrné fanoušky zklamat. Jejich úsilí se soudě dle enormního zájmu vyplatilo, čemuž odpovídaly i prvotní ohlasy a recenze.

Stranger Things 5 má na Netflixu opět fenomenální soundtrack. Kde se tvůrci „tajně“ inspirovali?

„Po zhlédnutí prvních tří epizod je jasné, že bratrské duo nehodlalo nic ošidit. Do děje skáčeme rovnýma nohama, vypravěčská dravost a energie prýští na všechny strany,“ píše například Jindřich Göth v recenzi iDNES.cz o prvních čtyřech dílech.

Tomu odpovídá i nadprůměrné hodnocení, které si od diváků odneslo prvních šest dílů na serveru Česko-Slovenské filmová databáze. Až u té předposlední se dostalo jen do průměrných čísel. Recenze závěrečné epizody na iDNES.cz vyjde hned ve čtvrtek 1. ledna odpoledne.

Stranger Things končí, ať žije Stranger Things

Závěrečným dílem kultovního seriálu se však brány do světa Stranger Things neuzavřou. Netflix oznámil, že během příštího roku hodlá uvést také animovaný spin-off Stranger Things: Tales From ’85, na němž se rovněž podílejí tvůrci seriálu Matt a Ross Dufferovi.

Ti sami už před časem ohlásili práci na několika nových projektech. V první polovině příštího roku plánuje Netflix uvést například sci-fi a hororové seriály The Boroughs a Something Very Bad Is Going to Happen, jejichž produkci má dvojice na starosti.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

