RECENZE: Rave apokalypsa buší a nenechá v klidu. I když je film Sirat čirá schválnost
Přídomek „rave apokalypsa“ si snímek nese už od festivalu v Cannes, kde získal cenu poroty. Dunivé techno tu totiž hraje zásadní roli v road movie o otci, který se s malým synem vydává hledat svou starší dceru na pouštních festivalech v Maroku.
Hudba tu není jen podkresem: rytmizuje, varuje, ubíjí, probouzí, znepokojuje, rozčiluje, provokuje, osvobozuje i spojuje. Hlavně však nikdy neutichá – mění se pouze její intenzita. A člověk si uvědomí, že mu vibruje tělem ještě dlouho poté, co film skončí.
Už úvodní stavba reproduktorů působí svou mohutností na pozadí skal hrozivě. A když monotónní „duc duc“ začne zmítat zhypnotizovaným davem, nelze si představit podivnější návštěvníky než usedlého otce s chlapcem a psem.
V noci tanečníci působí přízračně, pohybují se jako zombie, ale ani ráno nepřináší úlevu. Akci ukončí vojáci se zprávou o vyhlášení výjimečného stavu. Dvojice však nevyužije koridoru pro občany Evropské unie a společně s několika kočovnými technaři míří na další štaci, kde by dcera mohla být.
Režisér Oliver Laxe, Španěl narozený ve Francii a působící v Maroku, má tedy brzy pohromadě tři silné trumfy pro napínavou partii: válku, poušť a dítě. Ať už hrdinové míjejí kolony uprchlíků, kupují předražený benzín od oslařů či se v autě probíjejí hlubokým brodem, školák cestu vnímá jako dobrodružství – zatímco divák trne, odkud přijde příští úder.
Sirat
Španělsko / Francie, 2025, 114 min
Režie: Oliver Laxe
Scénář: Oliver Laxe, Santiago Fillol
Hrají: Sergi López, Bruno Núñez, Stefania Gadda, Jade Oukid, Richard Bellamy, Tonin Janvier, Joshua Liam Herderson, Ahmed Abbou
Kinobox: 68 %
Komorní stopy bizarního humoru – například motiv psa omámeného lidskými výkaly uživatelů drog – střídá přímé ohrožení, ať už v podobě armádního konvoje, nebo horských průsmyků, jimiž hrdinové prchají. Stále se sice hraje jakási modelová šaráda plná schválností, ale díky filmařské osobitosti funguje: jako příběh o cestě i jako thriller o konci světa na konci světa.
Nutno ovšem říct, že divák zůstává rozpolcený. Tvůrci kvůli dosažení šokujících efektů občas překročí hranici citového vydírání a sáhnou k postupům, které se podle nepsaných pravidel prostě nedělají. Současně je ale film vyprávěn způsobem, před nímž se musí smeknout. A vynikající Sergi López v hlavní roli dokonale prožívá „sirat“ – v islámu úzký, ostrý most, jímž vede posmrtná cesta do ráje.
