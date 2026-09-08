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Jakub Štáfek s dlouhými dredy? V černé komedii se představí jako šipkař Milánek

Autor:
  8:58
Pepé má pouhých 48 hodin na to, aby si zachránil život. Jediným člověkem, který mu může pomoci, je Milánek – šílený šipkařský génius, jenž však před lidmi netrefí ani terč. Nová komedie Šipkaři kombinuje černý humor, akci a kriminální zápletku s pořádnou dávkou absurdity. Ve filmu z prostředí šipkařských turnajů a zapadlých hospod dostali hlavní role Tomáš Maštalír a Jakub Štáfek. Premiéru plánují na 8. října.

„Šipkaři jsou úlet. Něco jako hod na terč se zavázanýma očima. Všichni počítají s tím, že se netrefíte. Ale když trefíte bullseye... bude to pecka,“ říká Tomáš Dušička, spoluautor scénáře.

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„U Šipkařů jsme chtěli spojit humor, napětí a absurdní situace do příběhu, který se neustále posouvá kupředu a divák nikdy přesně neví, co přijde dál. Specifické je především množství výrazných postav a jejich vzájemné propojení. A samozřejmě Tomáš Maštalír a Jakub Štáfek tvoří skvělý tandem, jehož energie a vzájemná chemie jsou podle mě jedním z největších lákadel filmu. Věřím, že diváci dostanou komedii, která je překvapí, pobaví a hlavně si ji v kině užijí,“ říká spoluautor scénáře a producent Daniel Dangl.

ŠIPKAŘI: 48 hodin na záchranu života. Pomoci může jen génius, který netrefí terč
Natáčení filmu Šipkaři
Natáčení filmu Šipkaři
Natáčení filmu Šipkaři
9 fotografií

Hlavní postava Pepé (Tomáš Maštalír) věří, že tentokrát to konečně vyjde. Stačí udělat několik správných rozhodnutí. Najít správné lidi. Nepanikařit. A hlavně... nic nepokazit. Jenže jeho život nikdy nešel podle plánu. Když se po roce znovu setká s Milánkem (Jakub Štáfek), rozběhne se série událostí, které nikdo nemohl předvídat.

Jakub Štáfek jako šipkařský génius Milánek překvapí dlouhými dredy a rolí, která má daleko k jeho dosavadním filmovým postavám. České obsazení dále posilují Kryštof Hádek, Ondřej Brzobohatý a Ivan Franěk. Vedle nich se ve filmu objeví také Táňa Pauhofová a Lukáš Latinák; v menších rolích diváci uvidí i lyžařku Petru Vlhovou a hokejistu Mariána Gáboríka.

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