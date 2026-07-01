Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jaroslav Bouček, producent Havlova Odcházení, vstoupí do síně slávy

Autor:
  18:55
Jaroslav Bouček

Jaroslav Bouček - Mezinárodní filmový festival, Karlovy Vary (3. července 2008) | foto: Marek NavrátiliDNES.cz

Filmový producent Jaroslav Bouček při slavnostním otevření kreativního centra v...
V českoskalické vile Čerych v roce 2010 natáčel Václav Havel film Odcházení,...
Z natáčení filmu Odcházení - Václav Havel se spolupracovníky, Jaroslav Bouček...
Jiří Bartoška, Jiří Macháček, Kryštof Mucha, Vojtěch Dyk, Aleš Najbrt a
6 fotografií
Na 60. karlovarském festivalu bude v neděli uveden do Producentské síně slávy Jaroslav Bouček, který stál u zrodu filmů Je třeba zabít Sekala, Amerika, Babí léto nebo Odcházení. Stane se tak pátým držitelem čestné sošky, již udílí Asociace producentů v audiovizi.

Jaroslav Bouček začínal na Barrandově, kde se věnoval produkci, od funkce asistenta až po vedoucího produkce. Spolupracoval třeba na seriálech Návštěvníci, Chobotnice z II. patra nebo Lucie, postrach ulice.

Po konci éry státního filmu působil na Barrandově jako produkční ředitel a později jako šéf jednoho z center, ale pak se rozhodl, že zkusí kariéru soukromého producenta, a začal snímkem podle Kafkovy předlohy Amerika.

Filmový producent Jaroslav Bouček při slavnostním otevření kreativního centra v českoskalické vile Čerych, na stropě haly jsou vidět zrestaurované malby od Františka Kysely. (4. října 2025)
V českoskalické vile Čerych v roce 2010 natáčel Václav Havel film Odcházení, producent snímku Jaroslav Bouček na to vzpomínal. Pro záchranu vily získal svou dceru Elišku Kaplický Fuchsovou. (4. října 2025)
Z natáčení filmu Odcházení - Václav Havel se spolupracovníky, Jaroslav Bouček stojí vlevo.
6 fotografií

Mladým tvůrcům opakuje, že základem je dobrý scénář. „V Hollywoodu body naženete na tricích a hvězdném obsazení, ale u nás to prostě takhle nefunguje,“ vysvětloval, jak s Jiřím Křižanem dali dohromady drama Je třeba zabít Sekala, jež vyhrálo Českého lva.

Na svět přivedl ještě filmy Václav, Vrásky z lásky nebo Zlatý podraz, pro televizi vyráběl seriály Život na zámku či Život a doba soudce A. K. Bouček je členem Evropské filmové akademie a vedle producentské činnosti se věnuje dostihovým koním.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jedno orosené s prezidentem a večer koncert s kapelou. Keanu Reeves je v Praze

Keanu Reeves a jeho kapela Dogstar zašli na pivo s prezidentem republiky Petrem...

Kanadský herec Keanu Reeves známý z akčních filmových sérií jako Matrix nebo John Wick dorazil do Prahy. Se svou kapelou Dogstar odehraje v pondělí večer koncert v holešovickém klubu SaSaZu. V neděli...

Osm dětí jim nestačí. A tak rodiče Kozub a Kubařová rozjíždějí svůj Projekt D

Štěpán Kozub, Veronika Žilková a Veronika Khek Kubařová ve filmu Projekt D.

Na Štědrý den letošního roku bude mít v kinech premiéru Projekt D v hlavních rolích se Štěpánem Kozubem, Veronikou Khek Kubařovou, Veronikou Žilkovou a dalšími. Zápletka s manželi, kteří mají osm...

OBRAZEM: Punkáči dostali vodním dělem. Na rozžhaveném Mighty Sounds ale všichni dobrovolně

Multižánrový festival Mighty Sounds, jeden z největších svého druhu v Evropě, ...

Zase po roce se letiště Čápův dvůr změnilo ve festivalové městečko. Místo letadel sem najely tisíce punkáčů, vyznavačů ska, reggae či hardcore muziky na jeden z největších hudebních festivalů svého...

Po Marii Rottrové ruší své víkendové koncerty i houslista Pavel Šporcl

Pavel Šporcl si v pořadu 7 pádů Honzy Dědka zahrál se skupinou Pražský výběr.

Houslista Pavel Šporcl zrušil koncert Vltavské varhany tři dny před jeho uskutečněním. Oznámil to ve středu na svých sociálních sítích. Důvodem je tropická předpověď na víkend.

KVÍZ: Z darebáka vzorným skautem. Znáte dobře foglarovku Pod junáckou vlajkou?

Soutěž
Spisovatel Jaroslav Foglar

Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Aktuálně vyšel román Pod junáckou vlajkou, o který můžete soutěžit...

Jaroslav Bouček, producent Havlova Odcházení, vstoupí do síně slávy

Jaroslav Bouček

Na 60. karlovarském festivalu bude v neděli uveden do Producentské síně slávy Jaroslav Bouček, který stál u zrodu filmů Je třeba zabít Sekala, Amerika, Babí léto nebo Odcházení. Stane se tak pátým...

1. července 2026  18:55

Jak Stuart nezachránil vesmír. Pokračování Teorie velkého třesku láká trailerem

Ukázka nového seriálu „Jak Stuart nezachránil vesmír“ (25. června 2026)

Fanoušci světa Teorie velkého třesku se konečně dočkali. HBO Max zveřejnilo trailer k očekávanému spin-offu Jak Stuart nezachránil vesmír (Stuart Fails to Save the Universe) a zároveň oznámilo datum...

1. července 2026  17:02

Zemřel Victor Willis z Village People, vystupoval jako policista. Smutní i Trump

Donald Trump a Victor Willis během koncertu skupiny Village People den před...

Ve věku 74 let po těžké nemoci v úterý zemřel zakládající člen americké disco formace Village People Victor Willis. Skupina to uvedla na svém facebooku a požádala o soukromí. Americký prezident...

1. července 2026  15:52

Studentka se ztratila v metru. Jak vzniká mysteriózní série Zmizení Sáry Lindertové?

Premium
Julie Šoucová v seriálu Zmizení Sáry Lindertové

Je horký červnový den, úplně jasno. Pohled na Prahu z terasy luxusní vily v pražských Modřanech hlásí, že léto je tu. Jeden by řekl, že se právě ocitl na natáčení nové letní romantické komedie. Opak...

1. července 2026

Širší červený koberec, stejná cena vstupenek. Filmový festival zahájí dronová show

Pocity, jaké zažívají hvězdy festivalu, si letos na červeném koberci bude moct...

Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech letos zahájí show 1 300 dronů. Červený koberec do velkého sálu hotelu Thermal bude nově širší. Diváky potěší fakt, že se...

1. července 2026  13:19

Udělala Bonda z Brosnana i Craiga a nyní prozradila, co noví favorité postrádají

Jacob Elordi

Někdejší dlouholetá ředitelka castingu slavné filmové série o Jamesi Bondovi Debbie McWilliamsová vyjádřila nespokojenost nad současnými spekulacemi ohledně kandidátů na nového agenta 007. Podle ní...

1. července 2026  12:27

V Ostravě začíná Beats for Love. Festival zahájí skotský kouzelník Calvin Harris

Skotský DJ a producent Calvin Harris.

Čtyřdenní svátek elektronické taneční hudby Beats for Love startuje ve středu odpoledne v industriálním areálu Dolních Vítkovic. Organizátoři si pro letošní 12. ročník nachystali nejdražší a...

1. července 2026  9:33

Alchymáž a muchláž. Museum Kampa vydalo monografii umělce Františka Pavlů

Výstava Dvě formy umělce Františka Pavlů v Museu Kampa

Museum Kampa představilo zcela první monografii o životě a tvorbě sochaře, medailéra, kreslíře a tvůrce muchláží Františkovi Pavlů. Publikace vyšla v návaznosti na aktuální výstavu v areálu Sovových...

30. června 2026  16:13

Benedikt Renč: Nejlepší fotky z Varů nevznikají na červeném koberci

Esprit
Na festivalové mapě Karlových Varů přibývá nové místo. KVIFF uvádí BADEN...

Jeho fotografie pravidelně vídáte v módních magazínech i rozhovorech s největšími českými osobnostmi. Benedikt Renč už roky patří mezi nejvýraznější české fotografy a neodmyslitelně také k filmovému...

30. června 2026  16:02

Po Mercurym porazil i Oppenheimera. Film o Jacksonovi už je nejvýdělečnější biografií

Jaafar Jackson ve filmu Michael

Film o životě krále popu Michaelu Jacksonovi překonal film Oppenheimer o vynálezci atomové bomby a stal se nejvýdělečnějším životopisným snímkem všech dob, celosvětově zaznamenal tržby 20,77 miliardy...

30. června 2026  15:30

Rozpoznávání obličejů i méně hluku v okolí. Beats for Love hlásí novinky a tipy

Ve čtvrtek pokračoval v Ostravě druhým dnem taneční festival Beats for Love.

Identifikace návštěvníků pomocí obličeje je horkou novinkou letošního ročníku Beats For Love. Organizátoři festivalu, který začne ve středu 1. července, k tomuto kroku přistoupili kvůli podvodnému...

30. června 2026  14:15

RECENZE: Co věta, to vtip, co záběr, to gag. I Mimoni strčí letošní hrané filmy do kapsy

70 % Premium
Z filmu Mimoni a monstra

Od úvodních titulků ve stylu prvního okouzlení pohyblivými obrázky až po titulky závěrečné, proložené drobnými skeči, je animovaný snímek Mimoni a monstra jednou velkou a veselou poctou zrození...

30. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.