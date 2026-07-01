Jaroslav Bouček, producent Havlova Odcházení, vstoupí do síně slávy

Jaroslav Bouček začínal na Barrandově, kde se věnoval produkci, od funkce asistenta až po vedoucího produkce. Spolupracoval třeba na seriálech Návštěvníci, Chobotnice z II. patra nebo Lucie, postrach ulice.
Po konci éry státního filmu působil na Barrandově jako produkční ředitel a později jako šéf jednoho z center, ale pak se rozhodl, že zkusí kariéru soukromého producenta, a začal snímkem podle Kafkovy předlohy Amerika.
Mladým tvůrcům opakuje, že základem je dobrý scénář. „V Hollywoodu body naženete na tricích a hvězdném obsazení, ale u nás to prostě takhle nefunguje,“ vysvětloval, jak s Jiřím Křižanem dali dohromady drama Je třeba zabít Sekala, jež vyhrálo Českého lva.
Na svět přivedl ještě filmy Václav, Vrásky z lásky nebo Zlatý podraz, pro televizi vyráběl seriály Život na zámku či Život a doba soudce A. K. Bouček je členem Evropské filmové akademie a vedle producentské činnosti se věnuje dostihovým koním.