Tvůrci seriálu oznámili, že oblíbený Barry Duffman jako některé jiné postavy nezemřel, ale zamířil do důchodu.
Maskot piva, které tak rád pije nejen Homer Simpson, jeho kamarád Barney Gumble a celá jejich parta v baru u Vočka, se objevil naposledy v epizodě Separation ve 37. sérii.
Naposledy tu pronesl své typické „ou jéé“.
Jak píše web Mirror, ve své poslední epizodě Duffman vstupuje do domu Simpsonových, aby jim oznámil, že ve své roli maskota oficiálně končí.
„Společnost Duff Corporation, ehm, tuhle postavu navždy vyřadila. Všechny staré formy reklamy zastaralé. Maskoti firem, tištěné a televizní reklamy. Děti si dnes ani neumějí zazpívat znělky,“ říká.
Vypracovaná postava Duffmana, kterého v originále namlouvá Hank Azaria, je oblečena do svého typického červeného pláště, na opasku má připevněné plechovky piva. Na hlavě má červenou kšiltovku a na očích sluneční brýle.
Poprvé se Duffman objevil v epizodě Město New York vs. Homer Simpson z roku 1997.
Duffmann není jedinou postavou, s níž se seriál nedávno rozloučil. Zmizelo už několik vedlejších, ale stálých postav. Naposledy varhanice ze springfieldského kostela Alice Glicková.