Poslední Simpsonovi? Nový díl seriálu vyděsil diváky a zklamal Toma Hankse

Diváci úvodního dílu už šestatřicáté řady seriálu Simpsonovi patrně nejprve nevěřili svým očím a uším. Na obrazovce se totiž objevila animovaná verze bývalého scenáristy seriálu Conana O’Briena se slovy: „Je to pro mne velká čest být tu s vámi při finále Simpsonových.“

„Je tohle opravdu finále Simpsonových???“ začaly se hned začerstva objevovat reakce na sociálních sítích. „Počkat, to snad není OPRAVDU poslední díl Simpsonových, nebo ano?“ cituje další komentář britský Independent.

Animovaný O’Brien ovšem pokračoval: „Ano, je to tak. Stanice Fox se rozhodla Simpsonovy ukončit. Tato show byla důležitá část začátku mojí kariéry, takže být tu dnes pro mne hodně znamená. A také jsem si v roce 1993 v kanceláři zapomněl svetr a toto byla jediná možnost, jak jej dostat zpátky.“

Tady si patrně pozornější diváci ulevili. Scenárista navíc dále uvedl, že Fox se snažil seriál utnout už několikrát. „Když v roce 1989 uvedli úplně první epizodu, diváci se shodli na jednom: Nebylo to tak vtipné, jak by mělo. Vedení Foxu, nezvyklé na jakoukoli kritiku, okamžitě podlehlo tlaku veřejnosti a chtělo seriál ukončit hned k roku 1990.“

O’Brien pak uvedl několik klasických scén, které prý původně měly být oním finálním dílem seriálu. A následně prozradil, že pro aktuální epizodu nazvanou „Bartovy narozeniny“ využili scenáristé umělou inteligenci s názvem HackGPT. Scénář proto nabídl hned několik dějových klišé, kterými seriály často končívají. „Smrt pana Burnse, odchod ředitele Skinnera (a jeho přesun do školy v Sacramentu, tedy potencionální spinoff), odstěhování Milhousovy rodiny, několik svateb, zavření Vočkovy hospody a množství postav provolávajících: ‚Tohle místo mi bude chybět!‘,“ vyjmenovává americký filmový server Variety, co všechno mohli diváci v netypickém díle vidět.

Po celou dobu navíc na obrazovce svítila poznámka „Poslední díl Simpsonových“, což mohlo zmást některé opozdilce. Na samotném konci dílu pak Bart přichází domů a dozvídá se, že právě překročil práh jedenácti let. „Tedy něco, co by se v Simpsonových nikdy nestalo,“ upozorňuje Variety. Jako začínající rebel tak odmítne sfouknout svíčky z dortu, Homer jej začne škrtit a... vše se vrátí zpět. „To zastaví všechny změny a pravděpodobně i myšlenku, že Simpsonovi končí,“ analyzuje dějový zvrat americký server.

„Byl to odvážný způsob, jak odstartovat 36 řadu seriálu. Mimochodem Fox dosud neoznámil řadu číslo 37. A vzhledem k tomu, že tvůrci chystají čtyři nové speciální epizody exkluzivně pro Disney+, zavdává to mnoha spekulacím,“ uvažuje Variety. A dodává, že seriál o slavné rodince ze Springfieldu se nepřetržitě vysílá již od roku 1989.

Vedle zmíněného O’Briena se v aktuální „kontroverzní“ epizodě objeví John Cena, Danny DeVito či třeba Tom Hanks, který se zdá být opravdu naštvaný, že to ve skutečnosti není poslední díl seriálu. Na závěr pak tvůrci zparodovali konce jiných slavných seriálů od MASHe, přes Rodinu Sopránů až po Perníkového tátu.

Seriálovým parodiím se prý noví Simpsonovi nevyhnou ani v následujícím díle. Jmenuje se totiž Žlutý lotos, v přímé narážce na úspěšný seriál Bílý lotos.