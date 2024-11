Milhouse přišel o svůj dvorní hlas. Herečka v Simpsonových po 35 letech končí

„Nastal čas pověsit mikrofon na hřebík,“ uvedla sedmdesátiletá Haydenová ve středu. „Bylo mi ctí pracovat na tak vtipné show. Ten desetiletý modrovlasý kluk s brýlemi bude mít vždy místo v mém srdci,“ řekla.

Haydenová patřila mezi stálice seriálu. Animovanou postavičku Milhouse Van Houtena namlouvala od roku 1989 celkem 35 let a v téměř 700 epizodách.

Kromě něj svůj hlas propůjčila také raubíři Jimbovi Jonesovi, oběma synům Neda Flanderse Rodovi a Toddovi, manželce šerifa Wigguma Sarah a Lízině kamarádce Janey.

Milhouse Van Houten Bart, Milhouse a Líza v seriálu Simpsonovi

Ale jak sama prohlásila v příspěvku na Instagramu, Milhouse byl ten hlavní. I přesto, že se postavička často nechává ovlivnit Bartovými škodolibými nápady a pravidelně se stává terčem tyranů.

„Lidí pořád říkají, jaký je to pitomec, ale co na Milhousovi miluji, je to, že ačkoliv ho pořád srážejí, on pokaždé vstane,“ vyznala se.

Tvůrci nyní plánují její postavy přeobsadit. „Díky Pamele byl Milhouse veselý a skutečný. Bude nám chybět,“ cituje BBC tvůrce seriálu Matt Groening.

V češtině Milhouse daboval herec Libor Terš od první do sedmé řady, poté jeho pozici převzal Pavel Tesař.