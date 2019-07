Simpsonovi ve filmu 2 budou. Je to otázka času, oznámil tvůrce Groening

Otec žluté rodinky ze Springfieldu tak poukázal na březnovou akvizici studia 21st Fox, tedy i televize Fox, která Simpsonovi vysílá, společností Disney. Přítomným fanouškům zároveň vysvětlil, že s přípravou druhého filmu tvůrci otáleli, jelikož je jednička „málem zabila“.

„Neměli jsme žádný tým B, který by čekal na to, že bude připravovat Simpsonovi ve filmu. Psali, animovali a namlouvali jej stejní lidé, kteří pracovali na seriálu. Ten televize vysílala společně s filmem. Teď už jsme se z toho skoro vzpamatovali, skoro,“ okomentoval Groening situaci dvanáct let po premiéře.

Jaká dobrodružství by tentokrát mohli Barta, Lisu, Maggie, Marge, Homera a další čekat, Groening neprozradil. Znovu se však dá očekávat, že scenáristé udělají vše proto, aby na veřejnost uniklo co nejméně informací.

V prvním snímku se Lisa stihla zamilovat, Bart obnažit a Homer způsobil enviromentální katastrofu, kterou však se šarmem sobě vlastním následně zvrátil.

Simpsonovi ve filmu Foxu globálně vydělali přes 527 milionů dolarů, zhruba 1,2 miliardy korun. V televizi Simpsonovi loni vstoupili do své třicáté sezony a konec je podle tvůrců prozatím v nedohlednu. V Česku seriál pravidelně vysílá kanál Prima Cool.

Ještě před případným zahájením příprav Simpsonových ve filmu 2 chce Fox na filmová plátna převést seriál Bobovy Burgery o rodince Belcherových, která vlastní restauraci specializovanou na servírování populárního amerického pokrmu. Jeho autorkou je Loren Bouchardová.