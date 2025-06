Kámo, oni zabili Marge Simpsonovou? Co nečekaná smrt znamená pro slavný seriál

V předmětné epizodě, jejíž název je jasným parodickým odkazem na seriál Stranger Things, sledujeme Barta a Lízu, jak se vzájemně odcizují poté, co se přestali společně dívat na Itchyho a Scratchyho. Místo toho se dívají každý sám na svých tabletech na jiné pořady. Marge Simpsonová je z toho roztrpčená a nabádá je, aby zůstali stále spolu, i v dospělém věku. Oba dva jí to sice slíbí, ale nedodrží – a nezviklá je ani Margina smrt.

O pětatřicet let později je Líza Simpsonová komisařkou ženské profesionální basketbalové ligy a Bart Simpson provozuje bez licence domov důchodců, kde vegetuje Homer, Carl, Lenny a Komiksák. Dojde k několika dramatickým událostem – Homer Simpson je například proti své vůli převezen na Floridu, z níž se stalo vězení pro seniory – ale nakonec nastane všeobecnému smíření, když Líza doma na půdě objeví videonahrávku od Marge Simpsonové, na níž Líze a Bartovi promlouvá do duše a doufá, že jsou stále spolu, jeden na druhém závislí. V závěru se Homer s Lízou a Bartem dívá na Itchyho a Scratchyho a Marge Simpsonová to pozoruje z nebe, kde je jí společníkem její idol Ringo Starr.

V Simpsonových během let zemřelo několik postav. Ať už se jednalo o výraznější, které měly v seriálu své pevné místo – Mona Simpsonová, Maude Flandersová, Murphy Krvavá dáseň či Edna Krabappelová – nebo vedlejší, jejichž existence a skon rozjížděly zápletku, případně ukončovaly epizodu: Frank Grimes, Red Barclay, Asa Phelps. V sedmé epizodě 35. série, nazvané It’s a Blunderful Life, zemře obrazně Bart Simpson nudou při vyprávění starší verze Lízy Simpsonové dětem a vnoučatům o jednom bouřlivém Díkůvzdání. Ale smrt Marge Simpsonové je něčím, co výrazně zasahuje do dosavadního kánonu Simpsonových a předznamenává budoucí dějové směřování.

Tento do značné míry šokující dějový zvrat můžeme brát jako pokus vnést do už dost vyčerpaného seriálu (nezapomeňme, že se vysílá nepřetržitě od roku 1989) trochu svěžího větru a – což je také důležité – vyburcovat k reakcím fanouškovskou obec. Ta na sociálních sítích a v diskusích vyjadřuje svůj názor vesměs velmi odmítavě.

„Kámo, oni sakra zabili Marge Simpsonovou?“

„Co to do p***je je???!!! Zabili Marge Simpsonovou?!“

„Tenhle seriál je hodně dlouho unavený a plytký. Už dávno ho měli ukončit.“

„Kreslené seriály jsou super, ale Simpsonovi už desítky let nestojí za nic.“

A tak dále, a tak podobně.

Zároveň se ale objevují názory, že právě skon Marge Simpsonové dává seriálu emocionální hloubku a i díky jí je sbližování Lízy a Barta v epizodě Estranger Thing tak působivé a uvěřitelné.

„Margina smrt signalizuje výrazný posun ve vyprávění a dokazuje, že tvůrci jsou připraveni vnést do seriálu opravdu dojemné a vážné okamžiky, aniž opouštějí komediální půdorys. Tím, jak jsou Simpsonovi schopni zkoumat témata ztráty blízkého, smrtelnosti a rodinných hodnot, zůstávají relevantní i po letech, neboť jejich diváci stárnou společně s postavami,“ píší na britském serveru International Business Times.

Ať už se v Simpsonových stalo cokoliv zásadního, na konci každé epizody se zpravidla zmáčklo pomyslné „resetovací tlačítko“ a v další už se jelo opět nanovo. Jen tu a tam se odkazovalo na to, že Homer Simpson byl ve vesmíru nebo vedl úspěšné pěvecké kvarteto Břitníci. Když zemřel Tlustý Tony, byla jeho postava okamžitě nahrazena jeho příbuzným. Na chatrnou a kdovíodkud vycucanou epizodu o řediteli Skinnerovi / Arminu Tamzarianovi by nejraději zapomněli všichni včetně tvůrce seriálu Matta Groeninga a ani to, jak se v tichosti vytratil Apu Nahasapímapetilon, si tvůrci zrovna za rámeček dát nemohou.

Smrt Marge Simpsonové je ale něco, s čím musíme do budoucna počítat a díky čemu se budeme na seriál dívat jinou optikou. Ve Springfieldu se sice zdánlivě zastavil čas a Simpsonovi, jakož i další postavy, na oko nestárnou. Ale teď si chtě nechtě musíme uvědomit, že ani žlutá rodinka není nesmrtelná. A že Homer Simpson, navzdory sebevražednému životnímu stylu „gauč, pivo, Vočko, pravidelný příval mastnoty do žaludku“ tu bude déle než střídmě se stravující a bohabojně žijící Marge.