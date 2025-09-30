Maggie měla před dvaceti lety pravdu. Simpsonovi se dočkají druhého filmu

Pokračování filmu oznámili v pondělí tvůrci na oficiálním instagramovém profilu seriálu. Na obrázku je žlutá ruka chňapající po donutu s posypem z dvojek a nápis „Homer se vrací pro přídavek“. V levém dolním rohu je pak uvedené datum premiéry 23. července 2027.
Seriál kreslíře Matta Groeninga těší fanoušky na televizních obrazovkách již dlouhých 37 sezon. Humorné příběhy ze života žluté rodinky Simpsonových z městečka Springfield – Homera, Marge a jejich tří dětí, Barta, Lisy a Maggie mohli diváci poprvé zhlédnout už v roce 1989.
V prvním filmovém zpracování z roku 2007 s názvem Simpsonovi ve filmu otec Homer nechtěně znečistil vodní zdroje Springfieldu, což vedlo k tomu, že Agentura pro ochranu životního prostředí uzavřela město do kopule a Homerovi uložila zachránit město a svou rodinu.
O čem bude plánovaný druhý díl, si tvůrci prozatím nechávají pro sebe. První film celosvětově vydělal více než 500 milionů dolarů. Jak upozornil britský web deníku The Guardian, svého naplnění tak dojde ojedinělá promluva jinak téměř vždy mlčící Maggie. V potitulkové scéně prvního filmu totiž pronesla: „Sequel?“, což se v českém překladu objevilo jako „Bude dvojka?“
Simpsonovi jsou v USA s téměř 800 epizodami nejdéle vysílaným animovaným a televizním pořadem všech dob uváděným v hlavním vysílacím čase. V narážce na dlouhé vysílání seriálu byla proto premiéra prvního dílu 36. série (s názvem Bart’s Birthday) v nadsázce označena jako finální epizoda, protože v něm věčně desetiletý Bart konečně dosáhl věku 11 let. Jejich opravdovému konci však zatím nic nenasvědčuje.