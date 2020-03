Simpsonovi předpověděli koronavirus? Scenárista protestuje

Konkrétně se jedná o epizodu Marge v řetězech z roku 1993, v níž Springfield čelí fiktivnímu viru z Japonska. Do města se dostal v krabicích s odšťavňovači, které si objednali Homer, jeho švagrová Patty, Selma a ředitel Skinner. Při balení v Japonsku se na obrazovce objeví dělník, který se strachuje, aby ho jeho šéf nevyhodil kvůli chřipce, a do krabice nakašle. Po otevření se z krabice vyvalí zelený mrak, který nakazí celé město.



Na internetu se dokonce objevily podvržené obrázky ze seriálu, kdy se za televizním reportérem Kentem Brockmanem objevuje nápis „corona virus“, proti čemuž se však spoluscenárista tohoto dílu Bill Oakley ostře ohradil a prohlásil, že s ničím podobným nechce být spojován a podobné fanouškovské teorie mu připadají nechutné a urážlivé.

„Celé to bylo nadsazené, zkarikované, jde přece o komediální animovaný seriál. Takhle se samozřejmě žádný virus nechová, je absurdní si myslet, že nakašlete do krabice a on tam vydrží několik týdnů. Chtěli jsme, aby to bylo praštěné, ne děsivé. Proto se i ten virus chová jako postava z kresleného seriálu,“ prohlásil Oakley.



Nicméně už několikrát se tvůrcům Simpsonových podařilo předznamenat události, které se v později skutečně staly. V březnu 2000 měl premiéru díl Bart To The Future (česky Nebárt se budoucnosti), v němž prezidentka USA Líza Simpsonová „musí napravit díry v rozpočtu, které napáchal prezident Trump“. Scenárista Dan Greaney k tomu podotkl, že chtěli ukázat, co nejšílenějšího se může Americe stát. Jeho předpověď se naplnila v roce 2017.



V jedné epizodě z roku 1995, která byla rovněž zasazená do budoucnosti, se objevily „chytré hodinky“, tedy něco na způsob Apple Watch. Podobně se v Simpsonových objevilo o něco za způsob Skypu, tedy videotelefon – rovněž už v roce 1995.



Na přetřes přišla i politika, například v epizodě Otázky Homera Simpsona z roku 2013 se v jedné chvíli na obrazovce objeví banner, že „Evropa dala Řecko na eBay“. Finanční krize v Řecku propukla v roce 2010, ale až o sedm let později se začaly objevoval hlasy o vyloučení Řecka z Evropské unie.