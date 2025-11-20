V seriálu Simpsonovi zemřela další dlouholetá postava. Fanoušci jsou zmatení

Glicková zemřela v sedmé epizodě 37. série. Svůj majetek zanechala podle webu Simpsons Wiki springfieldské základní škole, aby financovala její hudební program.
Někteří fanoušci si však podle Independent mysleli, že postava zemřela už před časem, a to v epizodě „Mé nahraditelné já“ ve 23. sérii, kde ji napadl robotický tuleň a objevila se pak jako duch. Později se však vrátila bez vysvětlení v lidské podobě, což vedlo část fanoušků Simpsonových k teorii, že její původní smrt nebyla kanonická.
Nynější smrt však potvrdil i výkonný producent seriálu Tim Long. „Varhanice Alice bude díky krásné hudbě, kterou vytvořila, žít určitým způsobem navždy. Ale v jiném, důležitějším smyslu je ‚mrtvá jako kámen‘,“ řekl pro magazín People.
Alice Glicková (obecně známá jako paní Glicková) byla starší žena, která bydlela ve Springfieldu. Poprvé se objevila v epizodě „Drobné kiksy nad komiksy“ už ve druhé řadě seriálu. Hlas jí v originále propůjčila americká herečka Cloris Leachmanová. Po hereččině smrti v roce 2021 si tuto roli převzala dabérka Tress MacNeilleová.