V seriálu Simpsonovi zemřela další dlouholetá postava. Fanoušci jsou zmatení

  14:46
V seriálu Simpsonovi zemřela dlouholetá postava Alice Glicková, varhanice ve springfieldském kostele. Zkolabovala u klavíru během bohoslužby. V seriálu se objevovala 34 let. Fanoušci jsou z její smrti zmatení.
V seriálu Simpsonovi zemřela dlouholetá postava Alice Glicková.

V seriálu Simpsonovi zemřela dlouholetá postava Alice Glicková. (19. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

V seriálu Simpsonovi zemřela dlouholetá postava Alice Glicková.
Hrdinové seriálu Simpsonovi
Překvapivé odvysílání „závěrečné“ epizody seriálu Simpsonovi. (1. října 2024)
Obývací pokoj ze seriálu Simpsonovi
Glicková zemřela v sedmé epizodě 37. série. Svůj majetek zanechala podle webu Simpsons Wiki springfieldské základní škole, aby financovala její hudební program.

Kámo, oni zabili Marge Simpsonovou? Co nečekaná smrt znamená pro slavný seriál

Někteří fanoušci si však podle Independent mysleli, že postava zemřela už před časem, a to v epizodě „Mé nahraditelné já“ ve 23. sérii, kde ji napadl robotický tuleň a objevila se pak jako duch. Později se však vrátila bez vysvětlení v lidské podobě, což vedlo část fanoušků Simpsonových k teorii, že její původní smrt nebyla kanonická.

Nynější smrt však potvrdil i výkonný producent seriálu Tim Long. „Varhanice Alice bude díky krásné hudbě, kterou vytvořila, žít určitým způsobem navždy. Ale v jiném, důležitějším smyslu je ‚mrtvá jako kámen‘,“ řekl pro magazín People.

Zemřel scenárista Simpsonových a držitel prestižní ceny Emmy, bylo mu 61 let

Alice Glicková (obecně známá jako paní Glicková) byla starší žena, která bydlela ve Springfieldu. Poprvé se objevila v epizodě „Drobné kiksy nad komiksy“ už ve druhé řadě seriálu. Hlas jí v originále propůjčila americká herečka Cloris Leachmanová. Po hereččině smrti v roce 2021 si tuto roli převzala dabérka Tress MacNeilleová.

