Homer Simpson pracuje v Burnsově jaderné elektrárně už pětatřicet let

Animovaný seriál Simpsonovi, jehož první epizoda byla vysílána 17. prosince 1989, slaví 35 let na obrazovkách a stále patří mezi stálice v televizní zábavě. Kreslení hrdinové s ikonicky žlutou pletí a velkými očima, kterým vdechl život jejich tvůrce Matt Groening, se stali nejdéle vysílaným animovaným pořadem v historii. Co do výdrže se jim nevyrovná ani žádný jiný komediální seriál.