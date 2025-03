Nova natočí sérii o spisovatelce Simoně Monyové, hlavní roli ztvární Tereza Ramba

Sérii bude podle Novy režírovat Zuzana Kirchnerová, která má na svém kontě také celovečerní film Karavan, který bude mít premiéru letos v srpnu.

„Je to silný ženský příběh. Věřím, že nic není černobílé, věřím v lásku a odvahu a také v to, že celé téma má obrovský společenský přesah,“ uvedla Ramba. „Nejvíce se těším na spolupráci se Zuzanou Kirchnerovou, cítím, že si máme co předat. Její přístup je výjimečný,“ dodala.

Na roli Simony Monyové se připravovala komplexně. „Studovala jsem všemožné materiály, ale také se soustředila na fyzickou proměnu, která je přede mnou. Těším se na všechno, co nás čeká. Bude to dlouhá cesta,“ řekla herečka.

„Velmi mě těší, že se autorky projektu rozhodly sérii pojmout jako aspirační a motivační. Je důležité představit Simonu Monyovou ne jako oběť, ale jako silnou ženu, která dokázala jít za svým cílem,“ komentovala připravovanou sérii režisérka Zuzana Kirchnerová. „Na druhou stranu stále zůstávala i obyčejnou mámou tří dětí, která snila o romantické lásce a hezké rodině, stejně jako její čtenářky,“ dodala.

Kreativní producentka seriálu Klára Follová uvedla: „Příběh Monyové v sobě nese zásadní společenské sdělení. Po její smrti se skokově zvýšil počet žen, které se obracely na organizace pomáhající lidem potýkajícím se s domácím násilím,“ řekla s tím, že věří, že série otevře debatu na toto téma ve veřejném prostoru.

Děj série je zasazen do doby mezi lety 1997–2011. Zobrazuje literární vzestup Monyové, setkání s druhým manželem, jejich zamilovanost a následnou proměnu do toxického vztahu, který nakonec končí smrtí.

Spisovatelčině příběhu se již nepřímo věnoval film Sebemilenec režiséra Filipa Renče. Jde o silné psychologické drama podle námětu Simony Monyové o citovém vydírání a toxickém partnerském vztahu.

Simonu Monyovou zavraždil její manžel Boris Ingr v srpnu roku 2011. Osudný večer přišel do domu Monyové v Brně-Obřanech s lahví vína a bonboniérou. Řekl, že jde uspat jejich sedmiletého syna.

Monyová seděla na zahradě se dvěma kamarádkami a souhlasila. Ingr prý před očima dítěte otevřel okno a vyskočil z něj. Z malé výšky dopadl na auto před domem, vážně se nezranil. Pak se manželé pohádali, při hádce Ingr ženu napadl nožem. K tomu, že ji pobodal, se přiznal záchranářům.