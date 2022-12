Lidská práva nepatří na druhou kolej ani v těžké době, říká režisér Šimon Holý

Podle některých je Holého druhý režijní kus znovu „film s ženskou tematikou“. On sám to vnímá jinak: „Ženy přece nejsou téma jako celek. Stejně jako muži nejsou jedno obecné téma. Já chápu, že v Česku není tradiční, aby režisér měl ve dvou filmech za sebou hlavní postavy ženské, je ale bizarní, že kdyby ti hrdinové byli muži, nikdo by nepsal, že jsem natočil film s mužskou tematikou. Ano, jsou v něm ženy, ale vypráví o věcech, které se týkají i mě.“

Kromě Pavly Tomicové ve filmu hrají ještě Tereza Hofová, Sára Venclovská nebo Eliška Soukupová, která se objevila už v režisérově debutu Zrcadla ve tmě.