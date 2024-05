Rozpouštějme strachy a buďme blázniví. ZOO mi otevřelo spoustu dveří, říká Bilina

Kromě nové písně To svý nebo muzikálu Branický zázrak si zpěv Šimona Biliny mohou posluchači pamatovat díky jeho posmrtnému duetu Nebreč s Davidem Stypkou. Ten byl nedávno dvojitě oceněn na hudebních cenách Žebřík. Cítil Šimon přítomnost zesnulého kolegy a kamaráda, když cenu přebíral?

„Lidi, který odešli z fyzického těla jsou tu stále s námi. Nebo v nás. Když se podíváme do zrcadla, tak vidíme podobnou ruku, jako měl náš dědeček nebo podobný nos, jako měla naše prababička. U Davida Stypky je to jeho duch a kroky, které tady na Zemi učinil. A hlavně, že rozpouštěl strach. To měl nadělené jako svou velkou misi.... Dělejme bláznivé věci, rozpouštějme strachy, choďme mezi lidi, dělejme to, co milujeme a hlavně dělejme rozhodnutí sami za sebe,“ odpovídá Bilina.

Do povědomí veřejnosti se nejvíce dostal jako představitel Adama Hrušky alias Haďáka ze seriálu ZOO televize Prima. „ZOO mi otevřelo spoustu dveří. Je pro mě radost tam být a dělat to, co miluju. Vznikají tak další druhy tance a barvy života. Říkám to tak poeticky, ale asi víte, co tím myslím,“ usmívá se.

Jsem disciplinovanější

Nevadilo mu ze začátku, že role Adama byla psaná tak trochu jednobarevně? „Ten formát k tomu trošku svádí. Já jsem s tím na začátku strašně zápasil, pak jsem si zjistil, že jakýkoliv boj nemá smysl. Ten vnějškový. A spíš jsem se prostě pokoušel rozkreslit všechny emoce mé postavy, ale zároveň plnit zadání režiséra. A pak René (scenárista René Decastelo, pozn. red.) napsal moji linku tak trochu podle mě. Za to jsem vděčný. A cítím blaženost z toho, kolik jsem toho za ty tři roky odtočil,“ odpovídá.

„Díky tomu, že jsem se zabýval tou postavou, tak se i můj život zlepšil, nebo spíš optimalizoval. Jsem v něčem disciplinovanější, ta postava mě dost naučila,“ dodává s dovětkem, že „umělecká profese je geniální v tom, že jsme v podstatě placení za to, že se zabýváme vlastní duší nebo přítomným momentem“.

A co další role? Setkává se se škatulkováním třeba kvůli výraznému vzhledu nebo roli v ZOO? „Asi jsem trochu zaškatulkovaný, že jsem na Primě, ale pokouším se na nic netlačit a nikam se necpat. Míval jsem momenty, kdy jsem si říkal, že musím být u všeho. To se děje v naší profesi často, asi i v dalších. Ale srovnání je podstatou utrpení a když se takhle budeme pořád srovnávat, tak se odvádíme od vděčnosti,“ míní.

V rozhovoru si můžete dál poslechnout, jak Šimon Bilina hlasem vystihuje své nitro, zdali vnímá rozdíl mezi projevem hereckým a pěveckým anebo co má společného s Martinem Dejdarem. Řeč přišla také na zlínský filmový festival, který začíná ve čtvrtek a jehož tváří se letos Šimon stává.