Chodily mi výhrůžky, že mě utopí v Labi, vzpomíná režisérka na točení Šmejdů

Popisujete se jako sběratelka příběhů, ale sama je také vytváříte. Prý jste svého švagra po Vánocích poslala speciálním vlakem na Ukrajinu, na cestu od Oděsy až do Černobylu. Proč?

Můj švagr Pavel je velmi chytrý a milý člověk, ale zároveň je to i velmi konzervativní pán. V životě mu chybělo jakékoliv vzrušení, donedávna byl učitelem hudby a dirigentem. Žil velmi usedle, spokojil se s málem, a jak sám říkával: „Raději mám vrabce v hrsti.“ To bylo pro mě jako rudý hadr pro býka. Trápilo mě, že tak vzdělaný chlap může být zahrabaný ve své noře, zatvrdlý v betonu a že může přešlapovat na místě. Já jsem naopak živelná, chci svůj život využít naplno, se vším, co nabízí. Proto Pavla nyní pořád tahám do svého životního pohledu, a ono to vychází.