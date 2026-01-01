Milion diváků měly jen Silvestrovské Televizní noviny a Všechnopárty

Poslední televizní večer roku 2005 se obešel bez rekordů. Kromě půlnoční hymny na ČT1, s níž vstupovalo do nového letopočtu 1,4 milionu lidí, se nad hranici milionu diváků dostaly pouze dva pořady.
Silvestrovské Televizní noviny | foto: TV Nova

Silvestrovské Televizní noviny na Nově, které tradičně mapovaly omyly, přebrepty a trapasy uplynulého roku, sledovalo 1,1 milionu lidí, těsně nad milion diváků se probojovala také Všechnopárty, v níž Karel Šíp na ČT1 hostil třeba Štěpána Kozuba a Miroslava Hanuše.

Sledovanost kolem devíti set tisíc zájemců naměřily peoplemetry u pořadů Výborná Show, StarDance Tour... když hvězdy tančí na Silvestra a Na lovu: Hvězdný speciál, sedm set tisíc příznivců si našly Zázraky přírody nebo pohádka Šťastný smolař.

Silvestrovská Všechnopárty
Silvestr se StarDance Tour
Záběr z vystoupení Michala Davida v O2 areně (13. června 2025)
Silvestrovské Televizní noviny
Po půlnoci zůstalo 681 tisíc lidí na ČT1 s pořadem U muziky na Silvestra, kdežto záznam koncertu Michala Davida vysílaný v téže době na Nově přilákal 469 tisíc fanoušků. Dvousettisícové popůlnoční publikum zaznamenaly Banánové rybičky či sestřih show Tvoje tvář má známý hlas.

Loňské výsledky silvestrovské televize jsou o něco nižší než v závěru roku 2024, kdy podle hymny řídilo svůj čas 1,7 milionu diváků a nad milionovou hranici se vedle Silvestrovských Televizních novin a Všechnopárty probojoval i speciál cyklu Na lovu.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Když se dotknete něčeho opravdového, není cesty zpět, říká herečka Elizaveta Maximová

Milion diváků měly jen Silvestrovské Televizní noviny a Všechnopárty

Silvestrovské Televizní noviny

Poslední televizní večer roku 2005 se obešel bez rekordů. Kromě půlnoční hymny na ČT1, s níž vstupovalo do nového letopočtu 1,4 milionu lidí, se nad hranici milionu diváků dostaly pouze dva pořady.

