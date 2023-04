Úspěch Kocoura v botách tahá do kin pátého Shreka, o vlastní film hraje i Oslík

Chris Meledandri, generální ředitel společnosti Illumination, která momentálně žne v kinech úspěchy se snímkem Super Mario Bros. ve filmu, se v magazínu Variety rozhovořil o blízkých plánech na rozšíření svého animovaného impéria.

Nejžhavějším želízkem v ohni by měl být nový film o Shrekovi, do něhož by rád zaangažoval původní dabéry, tedy Mikea Myerse (Shrek), Cameron Diaz (Fiona) a Eddieho Murphyho (Oslík).

K podpisu smluv s herci zatím nedošlo, ale předběžná jednání podle Meledandriho slov probíhají velmi dobře. „Očekávám, že všechno dobře dopadne, všichni oslovení projevují velké nadšení,“ pochvaluje si.

„Kdyby za mnou přišli s tím, že se udělá další Shrek, nerozmýšlel bych se ani dvě vteřiny,“ prohlásil Eddie Murphy loni u příležitosti uvedení spin-offu Kocour v botách: Poslední přání. „Měli by udělat film o Oslíkovi, miluju ho. Je vtipnější než Kocour v botách,“ dodal ještě Murphy.

Chris Meledandri to bere jako jednoznačný důkaz toho, že by se Shrek a jeho blízcí měli vrátit na filmová plátna. Na otázku, zda si myslí, že by i Oslík měl dostat vlastní snímek, odpověděl v rozhovoru pro Variety: „Bezpochyby“.

Svou roli v tom hraje i skutečnost, že kromě pozitivních recenzí zinkasoval Kocour v botách: Poslední přání celosvětově v kinech necelých 480 milionů dolarů. Pokud jde o sérii Shrek, první díl tvůrcům vydělal přes 488 milionů dolarů, dvojka 928 milionů, trojka 813 milionů a čtyřka Zvonec a konec 752 milionů dolarů.

Z dalších projektů, o nichž studio Illumination uvažuje, zmiňme návrat k dvěma filmům Tajný život mazlíčků, jejichž svět hodlá Meledandri rozšířit blíže dosud nespecifikovanými příběhy.

Ve stádiu příprav je také třetí díl série Zpívej. Dvojka vydělala v kinech zasažených covidovými opatřeními 400 milionů dolarů, ale posléze se stala streamovacím hitem – na Netflixu zaznamenala 80 milionů zhlédnutí.

„Neohlížíme se jen na tržby, úspěchy na streamovacích službách svědčí o tom, že diváci mají tenhle svět rádi a chtějí se s postavami se Zpívej nadále setkávat,“ prohlásil Chris Meledandri.

Poměrně velké očekávání vzbuzuje také zcela nový počin Ptáci stěhováci o rodince kachen, která se musí rozhodnout, zda se na zimu přestěhovat do teplejších krajin. Scénář napsal Mike White, autor oceňovaného seriálu Bílý lotos, režii měl na starosti francouzský filmař a komiksový tvůrce Benjamin Renner, podepsaný pod animovanými snímky O myšce a medvědovi a Velký zlý lišák.

„Je to lidský a velmi vtipný film, vizuálně nesmírně krásný a precizně zpracovaný do nejmenších detailů. Liší se od všeho, co jsme dosud v Illumination udělali,“ neskrývá Meledandri nadšení.