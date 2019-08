Vedle Nabarveného ptáčete uvidí festivalové Benátky také Sh_t Happens

Film studentů FAMU Michaely Mihályiové a Davida Štumpfa soutěží v sekci Orizzonti, zaměřené na novátorské postupy, kam se tuzemský příspěvek probojoval vůbec poprvé. Štumpf upoutal už studentským snímkem Země kovbojů, Mihályiová zase dokumentem Tu a tady.

Jejich třináctiminutová novinka Sh_t Happens, na niž Státní fond kinematografie přispěl částkou 570 tisíc korun, vychází volně z biblického příběhu. Se značnou dávkou ironie i absurdity vypráví o složitém vztahovém trojúhelníku, který vytvářejí vyčerpaný údržbář, jeho frustrovaná manželka a ovdovělý jelen utápějící své hoře v alkoholu.

Do třetice českou stopu na 76. ročníku nejstaršího festivalu světa obstará digitálně restaurovaná Extase v režii Gustava Machatého, která se do Benátek vrací 85 let poté, co tu její promítání vyvolalo skandál; odsoudil ji i tehdejší papež.