Sex ve městě se vrací. Carrie píše novou knihu, Miranda znovu řeší svou sexualitu

Nadále se přátelí: Carrie neboli Sarah Jessica Parkerová, Miranda čili Cynthia Nixonová a Charlotte v podání Kristin Davisové. Opět chybí Samantha, jejíž představitelka Kim Cattrallová návrat odmítla, podle médií kvůli „toxickému vztahu“ s Parkerovou. Co předvedou? Carrie píše novou knihu, kupuje si další boty a v intimním životě pokračuje ve vztahu s Aidanem, jehož hraje John Corbett. Miranda nadále zkoumá vlastní sexualitu a Charlotte se snaží překročit hranice mateřství.

Ve vedlejších rolích nastalo několik změn, sestavu opouštějí se svými postavami herečky Sara Ramírezová a Karen Pittmanová, naopak se přidá třeba Rosie O’Donnellová v roli Mary.

„Bylo to nesmírně příjemné natáčení,“ shrnula Parkerová vznik třetí série. „Sice trvalo dlouhých sedm měsíců, v podstatě neexistovaly žádné dny volna, ale až neuvěřitelně jsme všichni byli pořád rádi spolu.“

Podle Parkerové nové epizody zkoumají témata související s láskou, identitou a osobním prostorem. „Týkají se také hledání vlastního místa ve světě a definice domova, přičemž vyprávějí s lehkostí i vážností a s krásnými kostýmy, které milujeme,“ dodala.

Právě kostýmy změnily hereččinu původní nedůvěru k Sexu ve městě: „Po pilotním dílu jsem řekla svému agentovi, jestli mě z té smlouvy může vyvázat, že bych raději točila filmy. Slíbil, ať vydržím rok, pak to prý zkusí.“ Jenže po setkání s kostýmní návrhářkou Sexu ve městě Patricií Fieldovou změnila Parkerová názor: „Najednou jsem v Carrie viděla nekonečné možnosti.“

Parkerové také vadily nahota a vulgární výrazy Sexu ve městě. S pomocí svého agenta docílila toho, že jako jediná ze čtyř hlavních hereček měla ve smlouvě doložku „žádné nahé scény“.

Před třetí řadou navazujícího seriálu A jak to bylo dál... přišla nahota znovu na přetřes. „Mé tělo je dnes úplně jiné než tehdy, trocha diskrétnosti by tedy byla namístě. Nicméně scenáristé mi v nové sérii napsali situaci, kde sice není sex, ale hodně nahoty, a jestli to stojí ve scénáři, pak to prostě udělám,“ prozradila Cynthia Nixonová.

Parkerová zase citovala producenta, že kdyby se v reálném životě chovala jako její hrdinka Carrie, měla by potíže se zákonem. „Beru jako závazek, že v rozmezí sedmadvaceti let hraju matku dětí balancující na hraně zákona,“ dodala Parkerová.

Svorně si herečky libují, že od Sexu ve městě po A co bylo dál... jim televize poskytla ženskou přesilu. „Byl to vždy náš pořad, muži tu jen hostovali. A to poskytuje úplně jiné pohodlí než ženské epizodní role v mužských příbězích,“ míní Nixonová.

O penězích se nešíří, nicméně ani tady Sarah Jessica Parkerová, Kristin Davisová a Cynthia Nixonová zjevně netratí. V předešlé sérii měly každá přes milion dolarů za jeden díl a k tomu figurují jako výkonné producentky.