Seriál o Sex Pistols? Neuctivá sra**ka a ostuda, hřímá Johnny Rotten

Napětí vyvolal sám frontman Johnny Rotten, vlastním jménem John Lydon, který nemá pro práci oscarového režiséra Dannyho Boylea, autora filmů Trainspotting, Mělký hrob či Milionář z chatrče, nic než jedovaté plivance.

„Je to neuctivá sra**a, jedna z nejhorších věcí, které jsem zažil,“ prohlásil nekompromisně v rozhovoru pro The Sunday Times. „Najali si herce, který mě má ztvárnit. Ale na čem pracuje? Rozhodně ne na mém charakteru. Není jiné řešení než to hnát k soudu,“ dodal ještě rozzlobený Rotten.

V troskách Panství Downtown

Šestidílná série vzniká v produkci britské stanice FX a s námětem přišel scenárista Craig Pearce, jehož jméno figuruje v titulcích filmů Moulin Rouge, Velký Gatsby nebo chystaného snímku o Elvisi Presleym. Za předlohu mu posloužila vzpomínková kniha kytaristy skupiny Steva Jonese Lonely Boy: Tales From A Sex Pistol, kterou vydal v roce 2016. Jones byl v době, kdy působil v kapele, negramotný a sám sebe označoval za devadesátého čtvrtého nejlepšího kytaristu všech dob.

„Představte se, že se svými kámoši vtrhnete do světa seriálů Koruna nebo Panství Downtown a začnete prostřednictvím svých songů ventilovat svůj vztek vůči všemu, co představují. Byl to moment, který navždy změnil britskou společnost a kulturu. Bod, kdy britská pouliční scéna explodovala a na pódium se dostali obyčejní kluci, kteří ventilovali svou zuřivost. Buď jste se jich báli, nebo je následovali. Sex Pistols,“ popisuje svůj pohled na objekt svého zájmu Danny Boyle. Proti němu stojí Rotten, kterého nejvíc dopálilo, že vše vzniká bez něho.

„Je mi líto, ale tohle prostě dělat nemůžeš. Je to, jako kdyby ses po mě bez povšimnutí prošel a to se nedělá. Hodlám se k**va bránit. Jsem Johnny, a jestli se budeš montovat do mých věcí, dovedu to do hořkého konce. Je to fakt ostuda,“ chrlil ve zmíněném rozhovoru.

Punková exploze

Na druhé straně stojí vyjádření produkčního týmu Pistol, podle něhož se Danny Boyle snažil kontaktovat Lydonův management ještě před natáčením, ale bezúspěšně. Nakonec to z Lydonovy strany působí tak trochu jako bouře ve sklenici vody a pokus na sebe za každou cenu upozornit. Že má díky tomu seriál o další publicitu postaráno, asi netřeba připomínat.



Navíc povyk a mediální jiskření k Sex Pistols patřily odjakživa, to nebyla parta vymydlených hošíků z nedělní školy. Čtveřice Johnny Rotten, Steve Jones, bubeník Paul Cook a baskytarista Glen Matlock natočili jediné studiové album Nevermind The Bollocks, Here’s The Sex Pistols. Vyšlo v roce 1977 a vytrhlo roznětku punkrockového granátu. Veledůležitá deska, která ukázala směr mnoha frustrovaným spratkům, kteří chtěli dělat hudbu a hnusila se jim přešlechtěná artrocková estetika. Pistols mluvili jasně, srozumitelně, říkali věci přímo.



A když po vydání alba vyhodili Glena Matlocka – uměl noty a měl rád Beatles – a místo něj najali feťáka a neotesaného primitiva Sida Viciouse, který se sice na baskytaru neuměl ani podívat a při koncertech mu ji radši ani nezapojovali, zato měl ukázkovou image nezvladatelného sígra, bylo postaráno o pouliční kult. O jeho životě a vztahu k drogové víle Nancy Spungen už vznikl v roce 1986 životopisný film Sid a Nancy, kde jej ztvárnil Gary Oldman. V seriálu Pistol si ho zahraje Louis Partridge. Rottena ztvární Anson Boon, Glena Matlocka Fabien Frankel, Steva Jonese Toby Wallace a Paula Cooka Jacob Slater.

Ať už seriál dopadne jakkoli, trapnější představení než comebacková turné Filthy Lucre v roce 1996 a Piss Off Tour z roku 2003 být nemůže.