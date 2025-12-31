Osmdesát procent získaly v letošním roce jen dva seriály. První je čtyřdílná minisérie Adolescent, která je k vidění na Netflixu. Tvůrci Stephen Graham a Jack Thorne divákům nabídli syrové drama, ve kterém mladého chlapce s nevinnou tváří obviní z brutální vraždy spolužačky.
„Vedle kamery, která stále nervně krouží okolo hrdinů a proplétá se spolu s nimi chodbami policejní stanice, pomáhají tíživou atmosféru budovat i vynikající herecké výkony. Všemu samozřejmě vévodí Owen Cooper v roli chlapce; herci už zahraniční servery po tomto dechberoucím koncertu prorokují kariéru Toma Hollanda. Ale skvěle si počíná i Stephen Graham v roli vyjeveného otce, který se stále zdráhá uvěřit tomu, co jeho syn patrně spáchal,“ píše v recenzi Tomáš Šťástka.
„Adolescent ve výsledku nabídne něco úplně jiného, než by divák čekal. Místo slibně rozjeté kriminálky na zásadní téma dnešní doby se soustředí primárně na východisko a psychologický dopad takového činu. Jaké démony dokážou v mladých citlivých duších vyvolat sociální sítě? Lze z toho všeho vinit pouze je? A co všechno mohli rodiče ve výchově mladého vraha udělat jinak? To jsou otázky, které budou divákům vibrovat hlavou po zhlédnutí tohoto zneklidňujícího a originálně pojatého díla,“ shrnuje recenzent.
Z českých seriálů získala tak vysoké hodnocení pouze Studna televize Nova. Příběh na motivy rodinné tragédie, která se stala v roce 1968 ve středočeských Vonoklasech, natočila režisérka Tereza Kopáčová.
„Studna vypráví hodně zeširoka, aby dostála parametrům šestidílné série, ale naštěstí nepostupuje popisně, nenápadně se stupňující vnitřní napětí buduje na zdánlivých maličkostech domácké každodennosti, leckdy i s úsměvem. Což je zásluha jak autorů scénáře, tak režisérky Terezy Kopáčové: podprahová sdělení dokážou vytěžit třeba z tahanic o koloběžku, z dětského slídění u babiččiny rakve či ‚kriplova‘ pokusu o žebrání s berlemi,“ píše v recenzi Mirka Spáčilová.
„Studna spíše než kriminální případ sleduje plíživý rozklad kdysi šťastného domova, v němž matčino přesvědčení „od rodiny se neutíká“ vytváří prostor pro krajní činy - a také pro lehce alibistické hledání aktuální tematiky v dávné tragédii. Bez ohledu na senzační příchuť látky však veškerá řemesla projektu, a její dětské prvky zvláště, poskytují důvod k uznalému respektu,“ dodává recenzentka.
Britský seriál Ludwig: Šifra zločinu nabízí na rozdíl od mnoha jiných kriminálních seriálů inteligentní humor. „Značnou zásluhu na tom nese představitel hlavní role David Mitchell coby samotářský podivín na pomezí génia a mimoně, jenž pod pseudonymem Ludwig - více napoví Beethovenova Óda na radost - vydává hlavolamy,“ píše ve své recenzi Mirka Spáčilová.
„Mitchellův hrdina, svého druhu asociální Sheldon z Teorie velkého třesku ve zralém věku, je zkrátka kromobyčejně roztomilý. Na jedné straně se zoufale probíjí praktickými úskalími života, počínaje neobratnými manévry za volantem a konče používáním mobilu, který jeho švagrová označuje za „starší než Starý zákon. Na straně druhé však s mírným překvapením objevuje, že ho práce detektiva začíná bavit; dokonce natolik, až skoro zapomíná, proč se do ní vlastně pustil,“ popisuje recenzentka.
Osmidílný autorský seriál Petra Zelenky na České televizi překvapil přidělením hlavní role moderátorovi Aleši Hámovi. „Ve výsledku to byl chytrý krok. Pod nálepkou baviče totiž znovu objevil herce, který dokonale zapadá do Zelenkovy koncepce lokálního živočichopisu nikoli naprostých buranů s omezeně sprostým slovníkem, ale ani vytříbených myslitelů,“ míní recenzentka Mirka Spáčilová.
„První pohled ukazuje karty rozdané až příliš očekávaně, tedy korektně: „zlý“ je bezohledný podnikatel s odpadem čili Háma, „hodní“ pak ekologičtí věrozvěsti včetně jeho druhé ženy, která jej podvádí s neohroženým aktivistou z ropných plošin, a dospívajícího syna v podání Maxe Dolanského, jehož přirozený projev patří k ozdobám Limitů. Nicméně přes šablonu sympatií vystrkují růžky zdravé pochybnosti,“ popisuje.
Tři řady, pět let, dvaadvacet epizod, přes devět set mrtvých. Netflix definitivně uzavřel příběh Song Ki-huna, zdánlivého životního ztroskotance, který však tváří v tvář extrémní situaci projevil neuvěřitelnou houževnatost.
„Příběh se notně zadýchával. Na vině tomu byla především dějová linka sledující pátrání mladého policisty, která nabízela jen balast, nudu a opakující se situace,“ upozorňuje ve své recenzi Tomáš Šťástka.
„Hlavní linka se Song Ki-hunem, tedy dění na samotné hrací ploše, ovšem vrcholí více než uspokojivě. Tvůrci si skutečně dali záležet, aby nové disciplíny vtáhly diváky podobně jako ty v první sérii. Závěrečná trojice úkolů přináší napětí, hrůzu i studii toho, čeho všeho je člověk schopen, když mu jde o život,“ uznává recenzent.
Nejhorší pětici letošních seriálů otevírá primácký Noční operatér s Lukášem Vaculíkem v hlavní roli. Scénář napsaly sestry Jitka Bártů a Kateřina Bártů, první z nich se ujala také režie.
Mirka Spáčilová jim ve své recenzi vyčítá „jednak režisérskou doslovnost včetně opakovaných záběrů na cedulky se jmény na dveřích lékařských pokojů, aby snad publikum netápalo, jednak leporelo zběžně charakterizovaných postav vypůjčené z ryze vztahových seriálů, jimiž sestry Bártů svou profesní dráhu začínaly, než do telenovel začaly roubovat atraktivnější prvky krimi.“
„Jestliže intriky, animozity, podrazy a korupce v nemocničním prostředí mohou nepřímo odkazovat třeba ke skandálu v Motole, pak stíhaný lékař hledající na vlastní pěst spravedlnost silně připomíná Harrisona Forda v proslulém americkém filmu Uprchlík. Na rozdíl od něj však Vaculíkův hrdina šetří tuzemské produkci náklady: neprchá divočinou, neskáče do přehrady, dokonce i dotyčnou autonehodu absolvuje pouze v náznaku,“ uvádí recenzentka.
Stejně špatně si vedl i seriál Novy Bratři a sestry, v němž maloměstským soužitím otřesou testy DNA, odhalující hříšná tajemství původu. „Zápletka se pohybuje někde na pomezí antických tragédií, ve kterých nic netušící Oidipus zplodil děti s vlastní matkou, a cimrmanské parodie hry, v níž se hrdina dozví, že jeho teta není teta, nýbrž vzdálená snacha, otec je jeho syn, matka babička z otcovy strany, tudíž on sám je vlastně sirotek, „ale hlavně že jsem poznal pravdu,“ popisuje Mirka Spáčilová ve své recenzi.
„Detektivka pátrající, kdo s kým se před lety vyspal, má podobu prefabrikátu, u nějž část národa vydrží, jen aby odhalila záhadnou úlohu bonvivána v podání Pavla Kříže,“ shrnuje Spáčilová.
Seriál televize Nova o partě kolegů z malé houslařské továrny, kteří vyhrají obrovskou částku v loterii právě ve chvíli, kdy se autor čísel vzdá účasti na pravidelné sázce, se podle recenzentky Mirky Spáčilové podobá ostatním tuzemským seriálům „nicotností dialogů, zabalených do vztahů uvnitř dělného, rodinného či nejlépe obojího kolektivu.“
„Pokud jde o realizační stránku, země se rozhodně nezachvěla, režisérka Marta Ferencová prostě odvedla zakázkovou práci; koneckonců točila slovenskou verzi Ordinace v růžové zahradě, než se vydala cestou rodinných filmových komedií jako Přání Ježíškovi nebo Přání k narozeninám,“ píše ve své recenzi.
„Vedle ospale duchaprázdných Milionářů působí i ten nejslabší z tuzemských krimiseriálů jako vzrušující podívaná,“ dodává Spáčilová.
V primáckém seriálu O lidech a koních se Marek Lambora coby syn majitele chovných stájí vrací ze zahraničních studií, aby vedení statku po nemocném otci převzal spolu s bratrem.
„Vaří se podle kuchařky receptů určených pro seriálové kantýny, do níž v novince patří kochání se přírodou, lyrizované výjevy z minulosti nejen s bratrem v sedle, představování komunity během přípitku „velký den pro naši malou stáj“ a k tomu odborné veterinární lekce ohledně koliky,“ upozorňuje ve své recenzi Mirka Spáčilová.
„Co se herectví týče, nejvýše stojí Lenka Vlasáková, jejíž postavení uvnitř rodiny má o něco zajímavější obrysy. Hned za ní následují koně, pak dlouho nic a teprve poté všichni ostatní,“ hodnotí recenzentka.
Propadákem roku televizní obrazovky je letos pokračování seriálu Eliška a Damián, který neměl úspěch, přesto se Prima rozhodla pro přídavek. „Autoři si zřejmě řekli, že zkoprnělý divák už si vůči tvůrčí nicotě vypěstoval odolnost, takže do více méně sitcomových kulis 21. století – byt, marmeládovna, hospoda – poslali totéž, jen v opačném gardu a ve dvojité dávce: dvě urozené dámy, Damiánovou sestru a jeho exsnoubenku,“ popisuje Mirka Spáčilová ve své recenzi.
„Dvě princezny neumějí ani trefit žánr, takže v korzetech pobíhají mezi pohádkou, červenou knihovnou a společenskokritickou moralitou, což je zdaleka nejděsivější poloha. Divák má na vybranou, která šablona ho zdeptá víc, jestli zavádění penzijní reformy v minulosti, nebo současnost s nekalými investory, kteří chtějí kácet ovocný sad,“ dodává Spáčilová.