Krev, zločin a boj o diváka. Podzim bude ve znamení návratu oblíbených seriálů

Země Gangů a Gentlemani se vrací s druhými řadami, zatímco Fauda uvede již své páté a Monstrum čtvrté kolo. Každá z výše zmíněných novinek přináší zcela odlišnou atmosféru, ale spojuje je jedno: kvalita, špičkové herecké obsazení a zápletky, které vás připoutají k obrazovkám. Pojďme se tedy podrobněji podívat na to, co můžeme od jednotlivých pořadů očekávat a kdy zamíří na obrazovky.
Gentlemani
Od třetího září bude Netflix patřit druhé řadě seriálu Gentlemani. Uběhl přesně rok od chvíle, kdy se Eddie a Susie připojili k zámořské části Bobbyho zločineckého impéria a budují svou pozici v Itálii. Snaha zůstat nenápadní a zároveň stoupat po zločineckém řetězci je ale čím dál těžší, zvláště když se Eddie dostává do sféry vlivu mimořádně bezohledného bosse Marca Morettiho a nepředvídatelného Cica Maldiniho. A když se pak začne spojenectví hroutit i pod vlivem Bobbyho neuvážených rozhodnutí, musí se Eddie a Susie rozhodnout, zda vše riskovat, nebo se mu postavit… Druhá řada má pro diváky připravených osm nových epizod a Netflix jí věří, neboť ještě před její premiérou oznámil vznik třetí.
Fauda
S pátou řadou se vrací i seriál Fauda. Nové díly budou k dispozici od 8. září na Netflixu a zaměří se na nedávnou izraelskou historii. Děj se odehrává dva roky od osudného útoku ze 7. října 2023, kdy Hamás zahájil útok na Izrael. Nová série patří k vůbec nejemocionálnějším a nejkomplexnějším v historii celého projektu, neboť obsahuje dvě speciální epizody, které se vrací do samotného dne 7. října a zachycují postavy uprostřed vypuklého chaosu. Hlavní hrdina, člen speciální jednotky Doron Kavillio se pokouší vyhledat odbornou pomoc a bojovat se svou posttraumatickou poruchou. Když se však neoficiální pomsta starého přítele zkomplikuje, je Doron zatažen zpět do nikdy nekončícího koloběhu násilí, což si na něm i na mužích v jeho okolí začíná vybírat daň.
Monstrum: Příběh Lizzie Borden
Od 17. září bude Netflix patřit již čtvrté řadě mrazivého seriálu Monstrum s podtitulem Příběh Lizzie Borden, která po Jeffreym Dahmerovi, Edu Geinovi a bratrech Menendezových obrací pozornost k jedné z nejznámějších neobjasněných vražd v americké historii. V roce 1892 byla Lizzie Bordenová obviněna z vraždy rodičů. Seriál se ale nezabývá pouze rekonstrukcí samotného hrůzostrašného činu, ale i tísnivou atmosférou viktoriánského domu, toxickými rodinnými vztahy, bojem o majetek i dobovými společenskými konvencemi, které výrazně ovlivnily jak vyšetřování, tak následný veřejný proces.
Země gangů
První série Země gangů od Guye Ritchieho nabídla nekompromisní a drsnou podívanou plnou nečekaných zvratů a neúprosného vyřizování účtů. Ústřední trio Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirrenová táhlo seriál neuvěřitelným charismatem a v nadcházející pokračování tomu nebude jinak. Harriganovi si sice své místo na špici podsvětí udrželi, jejich rodina je však hluboce rozpolcená. A aby toho nebylo málo, na obzoru se objevují noví rivalové s touhou celé impérium zničit. Harryho tak čeká náročný boj na dvou frontách – chránit šéfy i blízké před vnějším nebezpečím a zároveň krotit vnitřní rozpory. Zda si seriál udrží vysokou laťku, začneme zjišťovat na SkyShowtime od 21. září.